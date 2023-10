A hazai sajtóban űrguruként (is) emlegetett szakember érdekes előadásában részletesen szólt a magyar űrkutatás történetéről és korszakalkotó egyéniségeiről. Emellett felvázolta, hogy az elmúlt évtizedekben mivel foglalkozott, milyen nemzetközi programokban, fejlesztésekben vett részt az általa vezetett, teljes egészében magyar tulajdonban lévő cég.

Fotó: Laczkó Izabella

Solymosi történeti áttekintésében kiemelte, hogy a hazai űrkutatás komoly hagyományokkal rendelkezik, példaként említve többek között Bay Zoltán (holdradarkísérlet), Bejczy Antal (marsjárófejlesztés), és Kármán Tódor (rakétatechnológia) munkásságát is

– Az űrkutatással, űrtechnológiával foglalkozó mérnökgenerációk képesek voltak a hátrányból előnyt kovácsolni. Tehetségüknek, felkészültségüknek és a sajátos magyaros észjárásnak köszönhetően számos új megoldást dolgoztak ki egy adott technikai problémára. Ezen új útkereséseket rendre siker koronázta. A rendszerváltás előtti évtizedekben az USA és a Szovjetunió kemény űrversenyt vívott. A szocialista blokk országaihoz hasonlóan Magyarország is kapott, biztosított forrásokat bizonyos fejlesztésekhez – ha nem is mindig a kellő mértékben. Bár sok kiváló szakember elhagyta az országot a sokszor nehéz körülmények miatt, ők külföldön is megállták a helyüket. Munkájuk a nemzetközi színtéren is tovább erősítette a magyar szakemberállomány megbecsültségét. Hazánk 2015-ben csatlakozott az Európai Űrügynökséghez (ESA – European Space Agency) – ez további lehetőséget nyitott meg. Az elmúlt évtizedekben is jól teljesítettek az űriparban dolgozó magyar mérnökök, az általunk létrehozott termékek, eszközök a korábban tervezett életciklusukon túl is üzembiztosan működnek – fogalmazott Solymosi, aki 1991-ben alapított cégéről elmondta, anno kis garázsvállalkozásként indultak, ma már több mint 100 főt foglalkoztatnak és BHE számos rádiófrekvenciás és mikrohullámú kommunikációs eszközt és rendszert gyárt a nemzetközi űrpiacra. Európába, Amerikába és Indiába is szállítanak a berendezéseikből. Az Indiai Űrkutatási Szervezettel már több mint 25 éve kapcsolatban állnak és e szerteágazó együttműködésnek köszönhetően a Mars és a Hold kutatására indított indiai programokban is jelentős szerepet vállaltak. Gyártottak alkatrészeket az ESA Madrid mellett található Deep Space névre hallgató antennájához is.

Fotó: Laczkó Izabella

– Az űrért folytatott verseny ismét beindult, komoly Hold-programja van A NASA mellett az ESA-nak, az oroszoknak, az indiaiaknak, a kínaiaknak és már törököknek is – emelte ki Solymosi, aki előadásában bemutatta, miként működnek a gyakorlatban a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. által gyártott világszínvonalú eszközök.