Dr. Zöld-Nagy Viktória, a Gazdasági Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára a megnyitó eseményen kiemelte: az élethosszig tartó tanulás egyre fontosabb szerepet kap a munkavállalók karrierjében, hiszen a ma munkába lépőkre, foglalkozást, szakmát választókra – a világ és a gazdaság, benne az ipari szektor szerkezeti átalakulásának állandó változása miatt – egészen biztosan vár még tanulás, továbbképzés. Megjósolhatatlan, milyen szakmákra, képességekre, tudásra lesz szükség akár 5-10 év múlva. Az államtitkár arról is beszélt, Magyarországon magas a foglalkoztatási arány, aki tud és szeretne dolgozni, az dolgozik. Rámutatott arra is: 2030-ig a nyugdíjkorhatár elérése miatt várhatóan 300 ezer munkavállaló tűnik el a munkaerőpiacról. A következő években munkába lépők azonban nincsenek annyian, hogy a kieső munkaerőt pótolni tudják. Ez nagy kihívás elé állítja az ország gazdaságát.

A Fejér Vármegyei Közgyűlést képviselve Pálffy Károly alelnök mondta el köszöntő gondolatait.

Ezt követően dr. Tanárki Gábor, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetője mondott megnyitó beszédet. A főispán utalt rá: a rendezvényen a középfokú iskolák – technikumok, szakképzők, gimnáziumok, szakgimnáziumok –, duális partnerek, munkáltatók, egyetemek mutatkoznak be a fiataloknak. Rendkívül informatív és látványos az idei kiállítás is, ahol 36 intézmény és munkáltató sorakozott fel. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal fontos célja, hogy évről évre olyan ajánlást, kínálatot nyújtson a fiatal pályakezdők számára, amelyben benne rejlik az értékteremtés lehetősége, gazdasági hasznossága, munkaerő-piaci versenyképessége és megtartó ereje, továbbá, nem utolsó sorban, erkölcsi és anyagi megbecsülése is – mondotta dr. Tanárki Gábor, aki hangsúlyozta: rengeteg információ éri ilyenkor a fiatalokat. Azt tanácsolta nekik, azzal biztatta őket, hogy higgyenek magukban, az elképzeléseikben, a vágyaikban. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal ehhez segítséget nyújt a számukra.

A pénteki és szombati pályaválasztási kiállításon, bemutatókon, eseménysorozaton több mint négyezren vettek részt a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézményében.