Nemrég pályaorientációs napon vett részt a Vasvári iskola apraja-nagyja, amely során népszerű és izgalmas szakmákkal ismerkedhettek meg. A legkisebbeknek (1-2. évfolyam) a rendőrök és a tűzoltók kalandos munkáját mutatták be. Az érdekes előadások által betekintést kaptak a két szakma világába, de a diákok formaruhába is bújhattak és egy-egy olyan eszközöket is kézbe vehettek, amelyeket a szakemberek munkájuk során nap mint nap használnak. A nap folyamán a 3-4. évfolyam sem unatkozott, ők ugyanis az iskola két munkatársa (Adél és Stefi néni) szervezésében tekinthettek meg egy saját készítésű, humoros filmet. A film segítségével a legismertebb szakmákat mutatták be a tanulóknak, akik ezt követően szuper feladatokat megoldva bizonyították az ismeretek elsajátításának sikerességét.

A pályaorientációs nap a felsősök számára is fontos kezdeményezés, hiszen ők már a továbbtanulás küszöbén állnak. A Vasvári 5-6. évfolyamát ezen a napon a mozi különleges világába kalauzolta el Kutasi Sándor, aki a mozi történetéről és a vetítések kulisszatitkairól is mesélt a gyerekeknek. Ezt követően a két évfolyam A DSZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium által szervezett foglalkozásokon is részt vehettek, ahol bepillanthattak a mentősök munkájába, és a csecsemőápolásról, az újraélesztésről és az emberi test érdekességeiről is tanulhattak. A 7-8. évfolyam pedig a Dunaújvárosi Szakképzés Napja alkalmából zajló forgatagon ismerkedhetett meg a különféle szakmákkal.