Magyarország kormánya idén 5 milliárd forint értékben írt ki pályázati lehetőséget szociális tűzifa ellátás biztosítására. A támogatásra azon települések pályázhatnak, amelyek lakossága nem haladja meg az ötezer főt. Ezáltal országosan, a programnak köszönhetően, évről évre több százezer rászoruló családnak segít a kormány. Újdonság, hogy a Belügyminisztérium előrehozta a pályázat kiírását a nyár végéről tavaszra (2023. április 28.), hogy az önkormányzatok minél hamarabb megkaphassák a támogatást, amit a Magyar Államkincstár 2023 szeptember 15-ig egy összegben folyósított számukra, s így az önkormányzatok a tél beállta előtt tudnak gondoskodni a rászoruló családokról.

– Mindannyian látjuk, hogy a szomszédunkban dúló háború és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaválság milyen helyzetbe hozta egész Európát és benne Magyarországot is. De azt is látnunk kell, hogy Magyarország Kormánya mindent megtesz a magyar családok megsegítéséért, többek között a rezsicsökkentés átlagfogyasztásig történő megtartásával és a Tűzifaprogrammal – emelte ki dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke a témában tartott sajtótájékoztatón.

A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége.

A VADEX – és a többi állami erdőgazdaság – kiemelten fontos feladata a szociálisan rászorulók tűzifa igényének kielégítése. Mint azt Majoros Gábor, a vállalat vezérigazgatója elmondta, Fejér vármegyében 58 önkormányzat összesen 4135 köbméter szociális tűzifa-igénnyel fordult hozzájuk, ennek közel 80 százalékát már teljesítették.

Dr. Molnár Krisztián ezúton is köszönetét kifejezni ki a VADEX Zrt., és valamennyi erdőgazdaság felé, amiért szakembereik maximális kapacitással dolgoznak és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenki még karácsony előtt megkaphassa a szükséges tűzifát. Erre jó esély mutatkozik, hiszen az igények döntő többségét már teljesítették is. Hozzátette, megköszönve az önkormányzatok közreműködését, ezúton kéri őket, mint ahogyan jó példákat láttak eddig is, lehetőség szerint a tűzifa aprításában és a házhoz szállításában is segítsenek.