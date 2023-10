Az intézmény közössége két időpontban, október 24-én, kedden, valamint november 22-én, szerdán 16-18 óra között várja az érdeklődőket a technikum épületében, az A09-es teremben. A nyílt napon a látogatók első körben általános intézményi tájékoztatón vehetnek részt, amely során bemutatják az iskolát és beszámolnak a szakképzés rendszeréről.

Ezt követően a tanulók és szüleik az iskola képzési palettáját is megismerhetik. Széles körű információt kaphatnak a gépészet, elektronika és elektrotechnika, valamint az informatika és távközlés ágazatról, a nyelvi előkészítő osztályról, továbbá az okleveles technikusképzésről is. Emellett a résztvevőknek lehetőségük nyílik majd az épület feltérképezésére, illetve tanműhely és laborlátogatásra, sőt, a fiatalok az iskolai életről, az intézmény sikeres pályázatairól, utazásairól is tájékoztatást kapnak. A nyílt nap során szaktanárok állnak majd a szülők és diákok rendelkezésére, akik akár tanácsot is adnak a továbbtanulással kapcsolatban.