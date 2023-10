Ez a sportág pár éve még gyerekcipőben járt, azonban évről évre dinamikusan fejlődve, mára egyre nagyobb hazánkban is az érdeklődés a légtorna különböző ágazatai iránt. Ha meg kell fogalmazni, akkor ez művészeti sport, olyan mozgásforma, amely a légies mozdulatokat ötvözi az erővel, hajlékonysággal és akrobatikus elemekkel. Népszerűségét jelzi az is, hogy a Magyar Levegősportok Szövetsége egy 2016-os sportbaráti összefogás eredményeképpen 2018-ban hivatalosan is megalakult azzal a céllal, hogy a rúdsport és légtorna államilag elismert sportággá váljon. A légtorna pontozásos alapú, több tagú zsűri működik közre, akik a tornához hasonlóan az összpontszámot például az előadásmód, vagy az elemek nehézsége alapján állapítják meg, s ugyanúgy jár levonás rontás esetében.

Neszmélyi Luca e sportágon belül a hammock - ami egy magasban, több méteren rögzített függőágyra hasonlít - szerrel ismerkedett meg 2021-ben, és tehetsége, szorgalma és kitartása eredményeként gyorsan jöttek is az eredmények. Miután megnyerte a magyar bajnokságot, ezzel jogot szerzett a júniusi Európa-bajnokságon való részvételre, ahol tovább folytatta remeklését, hiszen aranyérmet szerzett az A-kategóriás amatőrök között. Egyébként, mivel Dunaújvárosban ilyen mozgásformára nincsen lehetőség, a százhalombattai IndeepenDance mozgásstúdió igazolt versenyzője, ahol Vitányi Noémi az edzője.

A kontinensbajnoki cím után szűkebb pátriájában is nagyon rangos elismerés érte, ugyanis augusztusban Rácalmás sportjáért díjat vehetett át a városnapon, a kézilabda ikon Ferling Bernadett, illetve a hazai és nemzetközi porondon is jeleskedő kenusok, Nagy Roland és Poszpischil Lőrinc mellett. A tizennégy éves lány számára ez komoly megtiszteltetés volt, hogy ilyen illusztris társaságba beválasztották.

S ezzel még nem volt vége az évnek, hiszen a magyar bajnokság megnyerésével nem csak az Európa-, hanem a világbajnokságra is kvalifikálta magát, amit szeptemberben rendeztek meg. Luca előre nem mondta ki, hogy a győzelem a cél, de nyilván ez lebegett a szeme előtt, kiválóan teljesített és 122,800 ponttal az élen végzett.

Luca az edzőjével

Itt megnézhetik a győztes gyakorlat videóját:

A világbajnoksággal azon túl, hogy Neszmélyi Luca 2023-ban mindent megnyert, amit lehetett, egy korszak is lezárult az életében. Olyan magas pontszámokat kapott, hogy a szabályok alapján már csak a profik között indulhat a következő évben. A két kategória közötti különbség azon túl, hogy ezen versenyzők sokkal régebb óta űzik ezt a sportágat, itt már több és lényegesen nehezebb elemet kell beépíteni a gyakorlatokba. Érzékeltetésül, Luca mostani teljesítményével a profiknál a középmezőny elejében végzett volna úgy, hogy a junior kategória legfiatalabb korosztályába tartozik, aminek 18 év a felső életkori határa.