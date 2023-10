A programokban most is egy remek egészségmegőrző HIT-BOX 60 tornát kínáltak, melyet Kovács Richárd és csinos előszállási hölgykollégái vezettek. A zenei aláfestést pedig DJ Pusinak köszönhették a résztvevők. A mozgás után sem szakadt el a zenétől társaság, hiszen este nyolc órakor egy igazán közismert és nagy formátumú zenekar, mint a Jankó és a Digital Feat Gipsy Kings Experience együttes nagyszerű műsorát láthattuk, hallhattuk.

Mozgással jótékonykodtak a gyerek intézmény javára

Fotó: Horváth László

A programok előtt Kovács Richárdot, Horváth János „Dagit” és Csizmadia György önk. képviselőt kérdeztük a jótékonysági motivációról.

– Kovács Richárd: Nagyvenyim a szívem csücske, így természetes számomra, hogy az óvoda, bölcsőde és az iskola javára megmozduljunk. Mivel az ökölvívásban tevékenykedem, így ezzel kapcsolatban is kialakítottunk már többször is jó együttműködést az önkormányzattal. A mai programban HIT-BOKSZ 60 címmel tartunk kardi edzés, melyben akár 600-800 kalóriát is elégethetnek a mozgásra vágyók.

– Horváth János Dagi: Mi is szívesen mozdultunk a felkérésre. Tudjuk honnan jöttünk és ez a zenekar minden tagját motiválja. Az első szóra összeállunk, amikor valamilyen jótékonysági ügyről van szó és van szabad kapacitásunk. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben mindennemű segítség jól tud jönni, ezért is csatlakoztunk. Bízom benne, sokan követnek bennünket. Annak idején az ilyen kezdeményezéseknek úttörői voltunk és sokszor jó eredménnyel. Ma este fellép Horváth József Charli, Jankó Horváth János Gergely, Horváth Milán, Varga Róbert, Vajk László és jómagam, Horváth János. A technikai segítséget Havel Gábortól és Cseh Gábortól kapjuk.

Este a Jankó és a Digital Gipsy Kings Experience koncert zárta a programot

Fotó: Horváth László

– Csizmadia György: A közösségek életében fontosak a helyi jótékonysági események, megmozdulások, mint például most a bölcsőde és az óvoda érdekében. A jótékonysági segítség mellett nem utolsó szempont a mozgás, az egészségmegőrzés sem, hiszen ha ez a két dolog összekapcsolódik, akkor abból mindenki nyerhet. A mozgás, a kardió edzés egyébként is lehetne rendszeres, akár heti két alkalommal is. Az én idő, a magunk egészségének fejlesztése szintén fontos része életünknek – hallottuk a képviselő úrtól.

Remélhetőleg lesz folytatás!