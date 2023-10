Október elsejét az ENSZ 1991-ben nyilvánította az idősek világnapjává. Azóta, immár harminckettedik alkalommal köszöntjük ezen a napon a szépkorúakat. Kulcson október 11-én tartották a világnap alkalmából szervezett eseményt, és délelőtt a helyi szociális intézményben várták a 65. életévüket betöltött kulcsi lakosokat az önkormányzat szervezői.

Reggel 8 óra 30 perckor Jobb Gyula polgármester mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta a tapasztalt generáció közösségben betöltött szerepének fontosságát.

– Különösen nagy öröm számomra, hogy ilyen nagy létszámmal és – mint egy résztvevő megjegyezte – ilyen nagy évszámmal eljöttek. A mai rendezvény létrehozásának szándéka az volt, hogy egészségügyi szűrésekkel segítsük megőrizni az idősek egészségét. Önkormányzatunk minden évben készül a világnap alkalmából valamilyen meglepetéssel. De a szórakoztató programokhoz – a település nagyléptékű fejlesztései miatt – most nem áll rendelkezésre méltó helyszín. Ezért e két okból, valamint tiszteletünk jeleként egészségügyi szűrésekkel, és minden résztvevőnek ajándékokkal készültünk – mondta el a polgármester.

Fotó: LI

A programok 9 órától kezdődtek, vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, testtömeg- és testzsír-szintjüket ellenőriztethették és értékeltethették ki a jelenlévők.

A helyszínen ott volt a vöröskereszt információs pultja is, ahol elsősegély-nyújtási és egészségmegőrzési tanácsokkal is várták az érdeklődőket. A szociális intézmény munkatársai tájékoztatást adtak az intézmény szolgáltatásairól, valamint kézműves alkotások készítésére is lehetőséget biztosítottak az ügyes kezűek részére az ősz jegyében. Papp Éva pedikűrös öt normál és öt halas pedikűr elkészítésére kínált fel ingyenes lehetőséget.

A szociális intézmény és a tanyagondnok az egészségmegőrzési napra buszjáratot biztosított. A rendezvény előtt, valamint az esemény végén minden helyközi buszmegállóban megállt a település egyik kisbusza, hogy az esemény résztvevőit a rendezvényre, majd onnan haza szállítsa.