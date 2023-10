Akár egy követendő mágiának is nevezhetnénk. Sokféle módon lehet elvarázsolni őket, ha értőn és tehetséggel közelítenek feléjük. Minél többször éri őket kellemes élmény, annál inkább fognak érdeklődve fordulni feléje az idősebb életkorukban is.

A házigazda

Lipták Tamást a Máltai Szeretetszolgálat intézményvezetőjét már a koncert elején egy izgalmas problémával kerestem föl. Nagy a baj uram! Amennyiben a közönség ilyen dinamikával követi az előadást, újjá kell építeni a színháztermet!

– Remélem, hogy a tapsukkal és a lábdobogásukkal elérik azt az állapotot, hogy szükség legyen rá. (mondta nevetve) A „veszedelem” realitássá erősödött, hiszen a színpadon a gyermek mulattatás nagymesterei vették a kezükbe a dolgokat.

Mit adhat egy ilyen nap a gyermekeknek?

– Első helyen Navratil Andreát kell említenem, a zenekar frontemberét, akit népdalénekes, tanár, mesemondó, ökológus szerepében is tisztelhetünk. Őt ismerem régebb óta, hiszen a Muzsikás együttessel is szerepelt már nálunk, mint vendég énekes. Ő már többször volt nálunk már foglalkozásokat tartani. Olyankor, mint biológus is bemutatta a tudományát a gyermekeknek és a hagyományos növénytermesztéssel ismertette meg a gyermekeket. Azt vártam tőle, hogy azzal, amit ő művészként is hitelesen képvisel, újból elvarázsolja majd őket. A mai első tapsokból is ennek a jelét vettem ki, a gyermekek éneke pedig megerősített benne.

Nem erre a helyszínre készültünk!

– Megváltozott az időjárás, hiszen a bepárásodott szemeinket szinte jégkaparóval kellett kiszabadítani az előadás előtti reggeleken. A viccet félretéve eredetileg a Málta Ház kertjébe terveztük ezt az eseményt. A mostani lehetőségeket egy kicsit kibővítve, rétessel, palacsintasütéssel, fagyizással, ugráló várral és egyéb szabadtéri játékokkal kiegészítve. Magát a koncertet pedig a hagyományos szabadtéri helyszínünkre, az eperfa alá.

Mi lesz az elképzelt kényeztetésekkel?

– Ismerve magunkat, a Málta helyi csapatát, azt hiszem kijelenthetem, hogy amikor a tavasz lehetőséget ad rá, megismételjük ezt a vidám, játszós napot az eperfánk árnyékában.