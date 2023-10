A készüléket a Defibrillátor Plusz Kft. által vásárolták meg. Mint a cég ügyvezetője és vezető oktatója, Varga Erika elmondta, nemcsak kedvezményes árral járultak hozzá az akcióhoz, hanem ingyenes képzést is biztosítottak a színház kollégáinak arról, hogy éles helyzetben miként kell megfelelően használni a készüléket. Az ünnepségen erről egy rögtönzött bemutatóval is szolgált, amelyen láthattuk, hogy hogyan kell megkezdeni az újraélesztést, és a készülék utasításait követve hogyan menthetünk vele életet. Mint azt az ügyvezető kiemelte, legfőbb küldetésük közé tartozik, hogy minél több intézménybe eljuttathassák ezeket a készülékeket a megfelelő elsősegélynyújtási képzéssel együtt, s ezáltal minél több embernek legyen esélye és képzettsége életet menteni.

Napokból hónapok

Mint ahogy a bevezetőben is írtuk, ez az átadó esemény a közbiztonsági rendezvénysorozat záróakkordja is volt. Idén immáron a negyedévszázados jubileumát élhette meg a rendvédelmi szervek hathatós szerepvállalásával összeállított program. Nem meglepő, hogy az elmúlt huszonöt év során már hagyománnyá váltak a legnépszerűbb rendezvényeik, így például az elsősegélynyújtó verseny, az óvodásoknak szóló Pindúr Pandúr vetélkedő és rajzverseny vagy éppen a szirénázós felvonulással egybekötött rendvédelmi nap.

Fotó: Laczkó Izabella

Az ünnepségen Szőke István nyugalmazott honvéd őrnagy, a rendezvénysorozat alapítója is megosztott néhány gondolatot az egybegyűltekkel. Mint azt felidézte, 1996-ban vetődött fel bennük az ötlet, hogy bár a rendvédelmi szervek már akkor is nyitottak a városlakók felé, mégis, szerették volna ezt a kapcsolatot, a társszervek közti együttműködést minőségi programokkal tovább erősíteni. Abban az évben összeült a szervezőbizottságuk, és egy olyan kétnapos rendezvényt állítottak össze, amelyen a rendvédelmi szervek, valamint civil szervezetek, középiskolás fiatalok is részt vettek. Csapatban mérkőzhettek meg egymással, volt lőtéri feladat, az erdei tornapályán ügyességi akadálypálya és elméleti teszt, majd úszóverseny az uszodában. Kétségtelen, nagy siker övezte a programot, amely a ma már több hónapon átívelő rendezvénysorozat elődjének számított. Szőke István köszönettel szólt mindazoknak, akik az elmúlt évtizedekben részesei voltak a közbiztonsági rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A közbiztonsági rendezvénysorozat nemcsak közösségi programokat foglal magába, hanem fontos prevenciós feladatokat is megvalósítottak korábban, például létrehozták a város bűnmegelőzési tervét és cselekvési programját, a városi drogstratégiát, amelyeket bizony már igencsak időszerű lenne frissíteni, és mint azt Szőke István hozzátette, új prioritásokat is keresni kell.

Az alapítvány égisze alatt

Idén a harminckét tervezett programból harmincat meg is valósítottak, a visszajelzések alapján pedig szívesen fogadták mindegyiket a városlakók. Leszögezte, hogy jövőre megszervezik a huszonhatodik rendezvénysorozatukat is a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány égisze alatt. Ezt az alapítványt még 1991-ben alapította Dunaújváros önkormányzata, és minden alkalommal támogatást biztosít a céljaik megvalósítására. 2002-től Vígh Gyula látta el a kuratóriumi elnöki feladatokat (s vette ki részét a szervezőbizottsági munkából) egészen 2014-ben bekövetkezett haláláig. Innentől Udvardi Sándor, a VÉD-SZ Kft. ügyvezetője vette át az elnöki munkát, aki a közbiztonságért végzett munkában már jóval korábban is szerepet vállalat. Kérdésünkre elmondta, sok változáson ment keresztül a közbiztonsági rendezvénysorozat és annak szervezőbizottsága az elmúlt évek során. Az egyik elsődleges céljuk az volt, hogy a kor kihívásainak megfelelve folytassák azokat a hagyományokat, amelyek elődeik megteremtettek. Nehéz lenne kiemelni egy eseményt a huszonöt távlatából, hiszen mindegyik a sikertörténet része. Mint mondta, a csapatmunkára a legbüszkébb, hiszen nagyon sok apró dolog kell ahhoz, hogy végül összeálljon az egész, és mind a hivatásos rendvédelmi kollégák, mind a civil erők képviselői kiválóan dolgoznak együtt a közös célok megvalósításáért.