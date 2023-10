Érettségi előtt álló diákok ismerkedtek az ötven óra közösségi munka lehetőségeiről Mezőfalván az önkéntes tűzoltóknál. Nemcsak a kötelezettség teljesítéséről beszéltek, de információt kaptak az önkéntes tűzoltók életével, tevékenységével is. A programon mindkét fél csak nyerhet. Sudár Mihály önkéntes tűzoltó adott tájékoztatást lapunknak.

- A mai napon tájékoztatót tartottunk azoknak a középiskolás diákoknak, akik egyesületünknél szeretnék teljesíteni az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges kötelezően előírt 50 óra közösségi munkát. Elsőként körbe vezettük a fiatalokat a szertárban kívül és belül is, hogy lássák mi is az, amivel mi foglalkozunk. Részletes tájékoztatást kaptak a tevékenységünkről és megnézhették, megfoghatták az eszközöket. Egyesületünk folyamatosan fejlesztés alatt áll. Az egyesület nevében benne is van, hogy „önkéntes”. Nagy örömmel tettünk eleget a felkérésnek, hogy fogadjunk diákokat ennek a programnak a keretében. Talán még valaki kedvet kap és csatlakozik is hozzánk. Itt sok a tennivaló szóval mindenkinek találunk feladatot, senki nem fog unatkozni. Próbálunk olyan munkát adni a tanulóknak, ami esetleg közel is áll ahhoz, amit tanulnak. Persze ez nem minden esetben valósítható meg. A jövő héten szombaton bele is csapunk a dolgokba és elkezdjük a munkát, amit várhatóan jó hangulatban fogunk eltölteni! Az első körben öt diák jelentkezett különböző oktatási intézményekből. Kaltenecker Luca, Hatvani Norbert, Bodor Máté, Kiss Bence, Németh Dániel. Egyesületünk Szívesen várja a közösségért tenni akaró diákokat. Szívesen adunk felvilágosítást az érdeklődőknek. Elérhetőek vagyunk az egyesületkommunikációs csatornáin.