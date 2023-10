Az előadó nemrég a XIX. Rácalmási Tökfesztivál alkalmával látogatott el a Duna-parti településre, ezúttal azonban a közönség nem koncertezés közben láthatta az ismert sztárt: a Rakd el mélyre a pillanatot! elnevezésű esemény résztvevői ugyanis egy izgalmas, mély beszélgetés szem-, és fültanúi lehettek. Horváth Tamás beszélgetőpartnere Gyalus Boglárka, a Rácalmási Glória Kamarakórus vezetője volt, aki rendhagyó módon tette fel kérdéseit a közismert zenésznek.

A kórusvezető a beszélgetést a C-dúr skála (C, D, E, F, G, A, H) törzshangjainak betűihez igazított témák szerint irányította, így összesen hét nagy kérdéskört skáláztak végig az énekessel. A közel 2 órás társalgás során szó esett a szakma érdekességeiről, kulisszatitkokról, a muzsikus múltjáról, mindennapjairól, és természetesen a zenéről. A sikeres előadó minden felvetett témáról lelkesen mesélt, amit a közönség nagy átéléssel hallgatott.

Ahogy Gyalus Boglárka elmondta, Rácalmáson évről évre készülnek zenés-beszélgetős rendezvénnyel a zene világnapja alkalmából. Ennek során mindig valamilyen évforduló kapcsán ünnepelt zeneszerzőről emlékeznek meg. Idén azonban az eredeti forgatókönyvtől eltérően egy köztünk élő muzsikus életét dolgozták fel, méghozzá annak személyes közreműködésével. Az eseményen vidám és érzelmes pillanatok váltották egymást, de az éneklés sem maradhatott el, a rendezvényen a Rácalmási Glória Kamarakórus több dallal is meglepte az előadót.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mély barátságok, jó kapcsolatok

A C-dúr skála első hangja nem más, mint a C, ez a betű pedig a „cimborák” témáját vetette fel a beszélgetést vezénylő kórusvezető számára. Ennek kapcsán szóba kerültek a celebvilágban és zenésztársadalomban létrejött barátságai, zenekarával ápolt kapcsolata, és rajongóival kialalult jó viszonya. A zenész elmondta, sokáig úgy gondolta, hogy a szórakoztatóipart felszínes kapcsolatok szövik át, azonban számos mély barátságot alakított ki az évek során. Jó cimborák lettek például Kowával, a Kowalsky meg a Vega frontemberével, valamint Balázs Andrea színésznővel, akivel nagyot alakítottak a TV2 A Nagy Duett című műsorának hatodik évadában. Hozzátette, hasonló jó barátságot ápol zenekarának tagjaival is, bár ezt a kapcsolatot még mélyebbnek, szinte már családiasnak mondaná, mivel hatalmas harmónia alakult ki közöttük az együtt töltött évek során. Rajongóival pedig alapvető a jó kapcsolat kialakítása és ápolása Tamás számára. Elmondta, hatalmas tiszteletet érez közönsége iránt, és ezt a koncerteket követő fotózás alkalmával is próbálja éreztetni velük.

A dalszerzés folyamata, és a televíziós műsorok világa

A cimborák után igazi hazai pálya következett az énekes számára, a D hang miatt ugyanis a „dal” témájával kapcsolatos kérdések jöttek. A beszélgetés során kiderült, az előadónak dalszerzéskor szokatlan módon egyszerre érkezik a szöveg és a dallam, valamint, hogy ekkor rengeteget segít neki, ha elvonulhat és kizárhatja a külvilágot. Elmondta, a készülőben lévő dalokat először a felesége hallgatja meg. Korábban házastársán kívül még sokaknak mutatta meg dalait, hiszen szüksége volt a megerősítésre, de mostanában már csak az esetleges szakmai visszacsatolás a fontos számára – tette hozzá. Az énekes mindemellett az általa képviselt stílusokról is beszélt. „Fontosnak tartom, hogy minél több dalomban visszakacsintsanak a népdalok stílusjegyei, ugyanakkor nem szeretnék egyfajta stílusnál leragadni, más műfajokban is szeretném kipróbálni magam” – említette.

A dal témakörénél azok zenés TV-műsorok is szóba kerültek, amikben a Tamás feltűnt. Egyik ilyen a TV2 nagy sikerű produkciója, a Sztárban Sztár, amit a dunaújvárosi muzsikus 2017-ben elsöprő sikerrel nyert meg. Megjegyezte, eredetileg nem tervezett indulni a műsorban, végül felesége támogatására mégis nekivágott a kalandokkal teli útnak. Elmondása szerint a showműsor nagy falat volt számára. Rengeteg felkészüléssel, energiabefektetéssel járt, de a végén meglett a kemény munka eredménye. Azt is elmesélte, a sok megkeresés ellenére mostanában kevesebb műsort vállal, mégpedig azért, mert inkább olyan produkciók részese szeretne lenni, amelyekben önmagát adhatja, az általa képviselt értékeket közvetítheti.

E mint eredet, F mint fiatalság

Az „eredet” témája az énekes gyermekkorát foglalja magába. A zenész mesélt Tamásin töltött gyermekkoráról, ahol nagypapája rengeteg dologra tanította meg őt. Elmondta, 11 éves korában költözött Dunaújvárosba, ahol azóta is nagyon szeret élni, és hálás mindazért, amit a város adott neki. Az E hang betűjénél az életöröm szava is felmerült, ami az előadónak egyet jelent feleségével, Péterfi Andreával. Elmondása szerint hitvesének (akit ő csak Andikának hív) rengeteget köszönhet, hiszen ő volt az, aki elindította az önismeret és az önazonosság útján.

A „fiatalság” témakör az F hangnál került szóba, a beszélgetés ezen szegmensénél pedig a muzsikus egyik legnagyobb élményét mesélte el a közönségnek. Ez nem más volt, mint legutóbbi, nyolcadik, a Budapest Parkban adott koncertje, ami a borzasztó időjárási körülmények ellenére is nagyot szólt. A hatalmas szél és az eső ugyanis nem tántorította el a rajongókat, akik egy emberként énekelték az előadóval dalait. Amint azt az énekes elmondta, a megható pillanattól nem csak ő, de zenésztársai is elérzékenyültek, így ez az esemény felejthetetlenné vált számukra.

Hangszerek, adomány és a hit ereje

A C-dúr skálából már csak a G, A és H hangok maradtak hátra. A beszélgetés moderátorának a „gitár” szó ugrott be, amikor a G hangot jelölő betű témáján gondolkozott, ez volt ugyanis az első hangszer, amelyen a zenész először megtanult muzsikálni. Tamás a pengetős hangszer mellett játszik még zongorán, dobon és a keleties hangszerek között is jól kiismeri magát, valamint elmondta, a hegedű is érdekli. A hangszerek és a zene szeretete akkor mélyült el benne, amikor a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola növendéke volt – jegyezte meg. A koncerteken azonban már nem gitározik, hiszen így minden fókuszát közönségére tudja irányítani, valamint a színpadon is szabadabban mozoghat.

A következő az A hang, a téma pedig az „adomány”, a rászorulók megsegítése, amit a zenész régóta szívügyének érez. Rengeteg alapítványnak segített már: hatalmas állatbarát, így az állatmenhelyek rendszeres támogatója, de egyebek mellett segítő kezet nyújtott az Együtt az Autistákért Alapítványnak is. „Amikor a közösségi oldalon megosztok egy-egy ilyen akciót, az nem arról szól, hogy mit gondol a közönség rólam, ezzel sokkal inkább motiválni szeretnék másokat” – mondta.

A skála utolsó hangja végül a H, ezzel a betűvel kapcsolatban a „hit” merült fel témaként. Tamás ugyanis nagy fontosságot tulajdonít a saját magába vetett hitnek. Az énekes nehéz sorsú családból tört ki nem mindennapi adottságának, kemény munkájának és nem utolsósorban az önmagába vetett hitének köszönhetően. Mint elmondta, ahhoz, hogy az ember boldog, esetleg sikeres is legyen, meg kell látnia az élet apró örömeit, meg kell ragadnia minden adandó lehetőséget, és hinnie kell abban, hogy jó eredményeket ér majd el.