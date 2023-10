Néhány évvel ezelőtt a kiberbűnözés fogalmával még csak az amerikai szuperhősfilmekben találkoztunk és azt gondolhattuk, hogy ez a veszély minket egyáltalán nem fenyeget, mert a világuralomra törő gonoszok célpontjai általában a hatalmi vezetők vagy éppen egy multinacionális nagyvállalat. Téves volt azt feltételezni, hogy mi teljes biztonságban vagyunk, hiszen napjainkban már egy egyszerű adás-vétel során is azzal szembesülhetünk, hogy megcsapolják a bankszámlánkat.

Az elsődleges védelmi vonal

Az információs technológia rohamléptékű fejlődése és térnyerése beépült az emberek mindennapjaiba. A fiatalabb generáció már ebben a digitális világban nőtt fel, az idősebbeknek pedig még külön tanfolyamokat is szerveztek, hogy maguk is elsajátíthassák a számítógép és az internet használatát. Azonban nemcsak a lehetőségek, hanem ezzel együtt a ránk leselkedő veszélyek is megsokszorozódtak. Sajnos ezekre az egyetlen biztos megoldást az jelenti, ha kellőképpen gyanakvók és elővigyázatosak vagyunk az online térben is.

Kiss Dénes

Az idősek világnapja apropóján a rendőrség még nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy hasznos tanácsokkal lássák el a polgárokat, különösen az időseket, akik a kiberbűnözés területén is a legveszélyeztetettebb korosztálynak számítanak. Hétfőn a Pentelei Nyugdíjas Klub tagjaihoz látogatott el Kiss Dénes rendőr őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője, aki idén már többször is tartott előadást a témában az időseknek mind városunkban, mind a kapitányság illetékességi területén lévő településeken.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire óvatosnak és elővigyázatosnak kell lenni a kiber térben, hiszen a rossz szándékú emberek mindig újabb és újabb átveréses módszereket vetnek be azért, hogy anyagi vagy bármilyen más hasznot szerezhessenek. Annak érdekében, hogy ne váljunk a bűnözők áldozatává, elsősorban mi magunk tehetjük meg a legtöbbet azzal, hogy figyelünk és gyanakvóak vagyunk.

Semmi cvc, semmi pin-kód!

Mint azt Kiss Dénes lapunknak elmondta, sajnos egyre több olyan sértettjük van, akik valamilyen online csalás áldozatául estek, az elmúlt egy-két évben a vagyon elleni bűncselekmények felét már ezen a fronton követik el. Széles a spektrum, a banki adathalászattól az adás-vételi csalásokig vannak precedensek arra, hogyan próbálják megkárosítani az embereket a bűnözők. Először is vegyük górcső alá az internetes vásárlásokat. Az őrnagy azt tanácsolja mindenkinek, hogy csak olyan oldalról vásároljunk, amelyben biztosan megbízunk, ahonnan már máskor is rendeltünk, amelyről a közeli ismerősök is pozitív véleménnyel vannak, vagy olyan közismert vállalatról van szó, amely saját webáruházzal rendelkezik. Több intő jele van annak, ha éppen egy hamis oldalon vagyunk; például ha tört magyarsággal olvasható rajta a szöveg, az mindenképpen legyen gyanús számunkra, valószínűleg fordító program segítségével alkották rá a megtévesztő-beetető felhívást. Ha arra kérnek minket, hogy a fizetéshez adjuk meg a bankkártyánk adatait a cvc és pin-kóddal egyetemeben (akár úgy, hogy egy külön linkre kell rákattintanunk), akkor ugyancsak hagyjuk el azt a felületet. Amikor magánszemélyek közötti ügyletről van szó a közösségi színtereken, akkor nemcsak a vevő, hanem bizony az eladó is átverés áldozatává válhat. Példaként vázolta, hogy az interneten feladott hirdetésre bejelentkeznek a csalók, azt mondják az eladónak, hogy kifizették a terméket a futárnak, s küldenek egy linket, mondván, hogy ott meg kell adni adatokat, a gyanútlan eladó pedig egyszer csak azt veszi észre, hogy eltűnik a pénz a számlájáról. Van, aki az egyik ismert adásvételi oldalon hirdet, ott megad egy olyan linket, ami adatokat kér a vásárlótól, s ezzel máris meg tudja csapolni a bankszámláját. Sokan próbálkoznak úgy átverni másokat, hogy visszaélnek a közismert futárszolgálatok, vagy éppen bankintézetek nevével. Sőt, még a rendőrséget is használják az áldozatok megtévesztésként, például bírság megfizettetésével. Kiss Dénes hangsúlyozta, a rendőrség a hatósági iratokat nem küldi SMS-ben, sem ímélben, hanem postán vagy az ügyfélkapun keresztül juttatja el a dokumentumot az érintetteknek.

„Szerelmes” svindlerek

Az adathalászat mellett sajnos gyakori, hogy az érzelmek kihasználásával manipulálják az áldozataikat a bűnözők, szerelmet vagy akárcsak barátságot ígérve pénzt kérnek tőlük. Nincs ez kötve a társkereső oldalakhoz, hiszen elég csak kifigyelniük az idősebb, naivabb, jó szándékú emberek profilját a közösségi oldalakon, s olyan üzentet írnak nekik, mint például „látom, te is egyedül vagy és magányos, szívesen beszélgetnék veled...”. Innentől pedig minden latba vetnek, hogy az áldozat bizalmába férkőzzenek.

Volt olyan eset, amikor egy férfi kért rendőri segítséget, mondván, hogy az édesanyját át akarják verni. Igen ám, de az anyuka nem így látta, mert szerelmes volt. Ha az áldozat nem hajlandó tudomást venni róla és nem tesz sem feljelentést, sem vallomást, akkor a rendőrség sem tudja felderíteni az esetet. Ilyenkor egyébként a családtagok léphetnek közbe, akár csak azzal, hogy ráírnak a szélhámosra, aki minden bizonnyal el is fog tűnni. Egy másik megtörtént eset során a sértett 500 ezer forint kölcsönt vett fel a saját nevére, a pénzt pedig elutalta az internetes kedvesének, aki ezt követően már nem volt elérhető. Kiderült, hogy egy nigériai számlára ment a pénz, onnantól viszont kevés esély volt megtalálni a csalót. Sajnos általában mindegyik ilyen netes szerelemnek ugyanaz a vége: miután pénzt kért áldozatától a szélhámos, akkor lelép a színről- jó esetben már az első utalás után, a rosszabbik esetben viszont még újabb és újabb összegeket kér, mielőtt eltűnik. Ez a veszély nemcsak az időseket fenyegeti, hanem bárkit: A Tinder-csaló címmel egy filmet is készítettek Simon Leviev-ről, aki a társkereső oldalon cserkészett be lányokat, gyémántmágnás család fiának adta ki magát, szerelmet ígért, s egyes írások szerint összesen mintegy 10 millió dollárt csalt ki tőlük. Ebben a svindler-sztoriban az a legszomorúbb, hogy hiába mesélték el a lányokat, miként verte át őket, rajonganak a mai napig nagy lábon élő férfiért. Ezért is mondják, hogy a csalások ellen az első számú védelmet mi magunk jelentjük.

Inkább magunkra, mint a csalókra

Kiss Dénes azt is hangsúlyozta, hogy legyünk mindig gyanakvóak, hiszen nem tudhatjuk, hogy valójában kivel is kerülünk kapcsolatba a neten, ki lehet a profilok mögött. Addig eszünkbe se jusson bármilyen szenzitív adatot kiadni a másiknak, amíg nem volt személyes találkozó. Ha mindenféle ürüggyel jön az illető, amiért nem jön össze a találkozó, akkor még inkább kételkedjünk a másik szándékában. Az is lehet, hogy hónapokig is eltart a levelezés egymás között, mire arra kerül a sor, hogy a csaló pénzt kér tőlünk. Soha ne utaljunk el pénzt idegeneknek, még akkor se, ha csak segíteni akarunk. Inkább fordítsuk magunkra, a családunkra, a barátainkra, mintsem csalók hasznára. Nem egyszerű a kiber térben történt bűnesetek felderítése, de a rendőrségnek vannak hatékony módszerei, összefogva több vármegye csapatával, területi és országos szervekkel, s ha kell, nemzetközi szintű együttműködés révén csapnak le a bűnözőkre.

Ne várjunk napokat!

Az őrnagy azt is kiemelte, ha mégis áldozattá válnánk, akkor ne habozzunk, és azonnal tegyünk feljelentést a rendőrségen. Amíg forró nyomon van az ügy, sokkal nagyobb eséllyel kaphatja vissza a pénzét az áldozat az eljárás alatt. Például, ha rendeltünk valamit, amit utánvéttel már kifizettünk a futárnak, és úgy érezzük, átvertek minket, akkor a rendőrséghez kell fordulni: mivel nem azonnal kerül a pénz az eladóhoz, a rendőrségi közbelépéssel nem is fog rossz helyre menni az összeg. Ha azt vesszük észre, hogy eltűnt a bankszámlánkról pénz, akkor azonnal értesítsük a hitelintézetünket, zároljuk a számlát, nehogy még több pénzt vegyenek le róla. Nem érdemes napokat gondolkodni a feljelentésen!

Az is legyen gyanús, ha azt kérik tőlünk, hogy telepítsünk egy alkalmazást a számítógépünkre vagy a mobilunkra. Ne tegyünk ilyet semmi esetre sem, ne kövessük az erre irányuló utasításokat, ne menjünk bele ilyenbe, főként, ha az AnyDesk nevű applikációt ajánlgatják nekünk, mert ezzel hozzáférnek a banki alkalmazásunkhoz. Próbálkoznak nyeremény ígéretével is, amit egy alkalmazás telepítéséhez kötnek: ilyenkor rögtön gyanakodjanak, és ne tegyék meg, amit kérnek tőlünk!