Az őszi időszak jellemzője a későbbi napkelte és az egyre korábbi sötétedés, a nyárinál kedvezőtlenebb időjárási viszonyok, amelyek együtt rontják a biztonságos közúti közlekedés feltételeit. Nehezíti a helyzetet, hogy a forgalomban részt vevőknek is időre van szükségük arra, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, emiatt az őszi közlekedési balesetek előfordulásában gyakorta szerepet játszik, hogy a sofőrök nem az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Azonban az elővigyázatos közlekedés mellett ebben az időszakban a sofőröknek másféle felelősségük is van: a járművük és önmaguk őszi–téli felkészítése – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

Az őszi–téli átálláskor az autókon fontos ellenőrizni a futómű, az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer, az ablaktörlő állapotát. Érdemes bekészíteni a kocsiba a hideg évszak kívánta kellékeket, mint a jégkaparó, a jégoldó spray. Fontos az évszaknak megfelelő, fagyálló ablakmosó használata, és sokat segít a páramentesítők alkalmazása is. A napi vezetési rutinban javasolt a nagyobb követési távolság, rossz időben a lassabb haladás, különösen a kezdő (vagy újrakezdő) sofőröknek. Ilyen átálláskor nagyon sokat segít egy tréning vezetéstechnikai pályán.

A Látni és látszani kampány során ingyenes jármű átvizsgálást, illetve szemvizsgálatot kínálnak a lakosságnak. Arra biztatjuk a sofőröket, hogy éljenek a felkínált lehetőséggel: vizsgáltassák át autójuk világító- és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsát, valamint ellenőriztessék a látásukat, mindezt térítésmentesen.

A közlekedésbiztonság társadalmi ügy és felelősség is. A Látni és látszani 2023 országos akció célja, hogy világossá váljon a baleset-megelőzés területén a szereplőkre háruló felelősség: a vezető fizikai állapota (látása) és gépjárműve műszaki kondíciója fontos alapja a biztonságos közlekedésnek. Az ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokról a www.latnieslatszani.hu honlapon lehet tájékozódni. Segítségként országos szerviz- és optikakereső szolgáltatás is található a felületen.

A rendőrség a megváltozott időjárási, látási és útviszonyok okán a forgalomban részt vevő, valamint az álló járművek kivilágítására az év hátralévő részében kiemelt figyelmet szentel, illetve az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok kapcsán tanácsokkal is segítik a közlekedőket. A láthatóságra az autósok mellett a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is érdemes figyelniük, mert a biztonságuk alapja az is, hogy a forgalom többi résztvevője időben észrevegye őket. Ebben segíti őket az ORFK-OBB már hagyományossá váló őszi akciója, a Light Friday. Ennek során idén november 3-án 8 és 14 óra között láthatósági eszközöket kínálnak a bicikliseknek és a gyalogosoknak ingyen, hogy biztonságosabban közlekedhessenek.