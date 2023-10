Ezek közt szerepel például a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és részleges felújításához forrás biztosítása, a KMI, a múzeum és a Jószolgálati Otthon támogatási kérelmének elbírálása. Az egyik napirend során a mozi hosszú távú hasznosításáról hoznak döntést.

Mivel nem valósulhat meg az élményfürdőhöz kapcsolódó két projekt (szálloda, gyógyászati központ), ezért szükséges dönteni az eddig megkapott támogatási összegek visszafizetéséről is. Az arborétum fáinak kivágásához, valamint új növények vásárlásához is pénzügyi forrást kell biztosítani. Ekkor választják meg a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait (készülve a jövő évi választásokra). Lesz személycsere is a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottságban. Két témában zárt ajtók mögött döntöttek.

Az egyik, hogy ki kapja a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat, a másik pedig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményvezetőjének illetményváltozása.