Bartalos Norbert és az önkéntesekből álló csapata azt a célt tűzte ki éppen tíz évvel ezelőtt, hogy a nagyobb ünnepeink alkalmával egy tál melegétellel vendégelik meg mindazokat, akik nehezebb körülmények között élnek. Most legutóbb az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából készültek a gasztronómiai ajándékkal, s október 23-án a szokásos helyszínen, a Corner Kávézó mellett várták az érkezőket. Azért itt, mert a karitatív akcióban fontos partneri szerepet tölt be a vendéglátóegység, amelynek szakácsai készítik minden alkalommal az ételeket. Mint azt Bartalos Norbert elmondta, ezúttal kétszáz adag sertéspörkölttel készültek, amelyet köretként tésztával, valamint savanyúsággal kínáltak. Emellett támogatói felajánlásból gyümölccsel is szolgáltak az idei harmadik akciójuk során.

Az már biztos, hogy karácsony alkalmával is szerveznek ételosztást, amelyet igyekeznek az eddigiekhez képest még ünnepiesebbé tenni, a kezdeményezés tízéves jubileuma apropóján.