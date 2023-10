Négy kategóriában várták a pályázatokat a felhívásra, amelyre végül ezer művet küldtek be több, mint száz intézményből. Igen aktív volt a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet is, amelyet jutalmaztak is az október 6-án megtartott ünnepélyes díjátadón. Mint arról a bv. intézet beszámolt, dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa köszöntötte a nyerteseket. Az intézményi kategóriában különdíjat kapott a pálhalmai intézet, mivel a büntetés-végrehajtási szervezetek közül innen érkezett a legtöbb pályamű. A díszoklevelet és a mellé járó könyvutalványt az intézet parancsnoka, Kárdási József bv. ezredes vette át. Az intézet fogvatartottjai közül ketten értek el egyéni helyezést és részesültek díjazásban.