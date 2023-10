A Szent Pantaleon Kórház arról számolt be, hogy a legutóbbi vezeti értekezleten dr. Jobbágy Lajos főigazgató és Stipkovits Gabriella humánerőforrás gazdálkodási osztályvezető két kollégájukat is köszöntötték jubileumok alkalmából. Az intézmény dokumentációs és informatikai főosztályvezetőjének, Stipanov Dejannak gratuláltak, aki 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő után részesült szolgálati elismerésben. Dr. Frank József főorvost is köszöntötték, aki szintén 40 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, a munkahelyén, a traumatológiai osztályon nyújtották át ez alkalomból az emléklapot.

Fotó: A kórház Fb-oldala