A 2000-ben megrendezett XII. szimpózium után tizenhét év szünet következett, majd biennálé formában, 2017-ben újra jelentkezett az alkotótelep. A meghívott művészek ismét a Dunai Vasműben készíthették el alkotásaikat. A biennálét és a szoborparkot is a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány kezeli, működteti. Az alapítvány kuratóriumának elnöke lapunk megkeresésére elmondta: - A legutóbbi, 2022-ben megrendezett XV. alkotótelep, majd annak termését bemutató Hámor című kiállítás is sikeres volt. Az ISD Dunaferr körüli problémák így akkor nem érintették e programot. A gyár előző vezetésével is korrekt volt az alapítvány kapcsolata. A vasmű szakemberei szerteágazó segítséget nyújtottak az alkotótelepek megszervezésében, lebonyolításában. Bár még hivatalos megállapodás nincs, de informális úton a leendő tulajdonos is jelezte, hogy a jövőben továbbra is kész segíteni az alapítvány. A Duna-parti szoborpark kezelését a város önkormányzata évről évre mintegy másfél millió forinttal támogatja. Az elmúlt években e forrásból általában két-három szobor karbantartását, szakszerű rendbetételét tudtuk finanszírozni. E munkát a jövőben is folytatni kívánjuk.

Fotó: Ihász Martin / Dunaújvárosi Hírlap

Már készülünk 2024-ben esedékes a jubileumi 50. évfordulóra és a XVI. biennáléra is. Szeretnénk egy átfogó katalógusban bemutatni az elmúlt öt évtized legfontosabb történéseit és természetesen az alkotótelepeken született értékes munkákat is. Ha büdzsé engedi szeretnék, egy szakmai konferenciát szervezni. – fogalmazott Várnai a kuratórium összetételében történt változásokról is szólt. Sajnos, két kuratóriumi tagot is elvesztettünk az elmúlt időszakban. Korábban elhunyt Gál Zoltán, a közelmúltban pedig Szécsenfalvi László. A testület Kiss István közgazdásszal és Szécsenfalvi Zsigmonddal lesz újra teljes.