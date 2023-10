A „Fuss velünk, fuss értünk” olyan hagyományosan jótékony sportrendezvény, amelynek a karitatív jellegén túl az a célja, hogy az együtt sportolás közben megismerhessék a sportolók az autista és más fogyatékossággal élő embereket, és megtanulják kölcsönösen elfogadni egymást. Idén a résztvevők három távból is választhatnak, a 2 és 21 kilométeres mellett idén 10 kilométeren is lehet indulni. A legrövidebb szakasz akár sétával is teljesíthető, de az edzettebb sportolóknak, futóknak a 10 vagy a 21 kilométeres szakaszt ajánljuk, ezek akár csapatban is megvalósíthatók. A nevezési díj a rövid távon 1000 forintba, a 10 és a 21 kilométeres szakaszon 3000 forintba kerül, amivel Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete támogatják a nevezők.