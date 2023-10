Mint azt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatóján elmondta, olyan fejlesztési támogatásokat szavazott meg a megyei közgyűlés Rácalmás városának, amelyek a lakosság jogos igényein alapulnak. Ebből valósul meg a Kulcs és Rácalmás közötti kerékpárút létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlása, a Szélescsapás utca 49 ingatlanja számára az ivóvíz bevezetése, valamint Rácalmás is hozzájárul 4 millió forinttal a Szent-Pantaleon Kórház új, MR képalkotó készülék műszaki előkészítéséhez.

Dr. Mészáros Lajos köszönetét fejezte ki a közgyűlésnek és dr. Molnár Krisztiánnak, hogy hozzájárulnak a térség és ebben az esetben Rácalmás további fejlődéséhez. Elmondta, hogy a település fenntartási gondjaira a gyógyír jó hír, de az olyan fejlesztések, mint a Szélescsapás utcában lakók vízellátási problémáinak orvoslása, vagy az útfelújítások külön örömöt jelentenek számára, hiszen e beruházások a lakosság kényelmét, komfortérzetét növelik majd. Köszönetét hangsúlyozta a kórház MR berendezéséhez rendelkezésre bocsátott hozzájárulásért. Az új diagnosztikai eszköz több mint 100 millió forintos beruházás, a rácalmási támogatás a beruházás előkészítéséhez járul majd hozzá.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Schrick István polgármester ugyancsak köszönettel kezdte beszédét. Mint elmondta, a város működése jövő év júniusáig biztosított a támogatással, valamint több jelentős költségigényű fejlesztés is megvalósulhat a településen. A polgármester kifejtette, hogy az ivóvíz-bevezetés azért is különös jelentőségű a Szélescsapás utcában, mert több, gyermekes család is él a település azon részén. Ugyanakkor a kerékpárút fejlesztése kapcsán azt emelte ki Schrick István, hogy egy nagyszabású, mintegy 9000 embert érintő terv végrehajtásához nyújt lehetőséget a két szomszédos településnek, illetve az útépítési tervekkel a Barina, a Szélescsapás és a Harmat utcákban régóta megfogalmazott, jogos lakossági igényt tudnak majd kielégíteni.