Most a rendőrség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy visszaszorítsák az illegális gyorsulási versenyeket és drifteléseket, illetve hogy kivonják a forgalomból a szabálytalanul „megmókolt” járműveket is. Az elkövetkezendő hónapokban több alkalommal is szerveznek olyan akciókat, amikor a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közlekedési osztályának szakembereivel együttesen ellenőrzik a járművezetőket: autósokat és motorosokat egyaránt, hiszen a kétkerekű járgányok esetében sem ritka, hogy szabálytalan módon igyekeznek nagyobb köbcentivel fokozni a teljesítményt.

A közös ellenőrzés leglényegesebb eleme az, hogy ha egy engedély nélkül átalakított járművet kapcsolnak le az egyenruhások, akkor a kormányhivatali szakember ott és azonnal műszaki vizsgára kötelezheti a tulajdonost, aki ezzel egyidejűleg búcsút inthet a jármű rendszámának és forgalmi engedélyének is. Természetesen csak arra az időre, amíg a jármű át nem megy a vizsgán – vázolta lapunknak Németh Miklós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. A tulajdonosnak számolni kell azzal is, hogy nem egy civil vizsgaállomásra kell bejelentenie a járművét, mert ezt az ellenőrzést a hatóság központi bázisán, szigorított körülmények között fogják elvégezni. Egyébként alap esetben a rendőrség csak kezdeményezheti a vizsgát, a hivatali rendelkezés viszont kötelező, ezért hathatósabb a közös fellépés.

Németh Miklós elmondta, a közös akciót mozgó és álló ellenőrzés keretében egyaránt végzik: ha gyanús járművet látnak, akkor utánamennek, de szúrópróbaszerűen is megállíthatják a vezetőket. No és persze drónokat is bevetnek az akciók során. Bár vannak olyan járművek, amelyeknek alapból hangos a motorja vagy éppen a kipufogója, azért az esetek többsége azt mutatja, hogy az átlagosnál zajosabb jármű átalakításon esett át.

A kocsit és a sofőrt is kivonták a forgalomból

Van már egy nagyobb elfogás városunkban, amelyről október elején számolt be a rendőrség. Egy olyan helyi férfiról van szó, aki több alkalommal vezetett eltiltás hatálya alatt, egy júniusi eset során például mintegy 140 km/órás sebességgel menekült kocsijával az egyenruhások elöl, veszélyeztetve ezzel a közút forgalmát – erről még videófelvételt is közzétett a hatóság.

Az ámokfutót október 5-én ismét kiszúrták a Béke városrészben. Üldözőbe vették, miután a férfi nagy gázt adva próbált elmenekülni: egy parkolóban hátrahagyta a kocsit, futásnak eredet, azonban néhány méter után elfogták őt a rendőrök. A sorozatos bűncselekmények miatt az illetékes bíróság elrendelte a letartóztatását, így nemcsak a kocsit, hanem a sofőrt is kivonták egy időre a forgalomból.

Kérdésünkre Németh Miklós vázolta, míg korábban 5-50 ezer forintig terjedhetett a kiszabható bírság, most 6.500 és 65 ezer forint között van a határ. A rendőrök által megítélt körülményektől, helyzettől is függ a bírság mértéke, de ahhoz, hogy hosszú távon valóban visszatartó erővel bírjon a büntetés, nyilván nem az alacsonyabb összegekre kell számítaniuk ezeknek a sofőröknek.

Vissza kettő, padlógáz

Az illegális gyorsulási versenyek (amelyen akár húsz-harminc autó is érintett lehet) inkább Budapesten jellemzőek. Nálunk ilyen nincs, de olyanok vannak például, hogy a kereszteződésben két egymás mellett álló autós gondol egyet, és nagy gázzal rajtot vesznek a zöld lámpánál. Ezzel nehéz mit kezdenie a rendőrségnek, hiszen akkor tudnak fellépni ellenük, ha éppen a látómezejükben történik, vagy ha valaki a fedélzeti kamerán rögzíti az esetet és a bizonyíték birtokában már szankcionálhatnak. Dunaújvárosban a driftelés fordul elő gyakrabban, a nagyáruházak parkolójában vagy a Duna-parti betonos területen, a Kockán. Ha valaki jelenti az esetet az egyenruhásoknak, akkor ők azonnal a helyszínre sietnek, és intézkedhetnek az illegális cselekmény ügyében.

Fotó: MTI

Halálos iramban

Néhány hónappal ezelőtt a fővárosban, az Árpád hídon versenyzett egymással három autós, azonban az illegális gyorsulásuknak tragédia lett a vége. – Nem szeretnénk, ha ilyen történne Dunaújvárosban, ez mindannyiunk érdeke is – hangsúlyozta Németh Miklós. Mint mondta, ha valaki szereti a gyorsulási és driftelős versenyeket, akkor arra megvannak azok a speciális pályák és rendezvények, amelyen biztonságos körülmények között gyakorolhatják eme szenvedélyüket. A megmókolt járművekkel kapcsolatban kiemelte, hogy teljes mértékben kerüljük az átalakításokat, hiszen akkor biztonságos az autó és a motor, ha azt a gyártásnak megfelelő műszaki tartalommal használjuk. Ha megváltoztatunk rajta valamit, akkor már csökken a biztonsági szint, és éppen ezért alkalmaznak zéró toleranciát a szabálytalanul átalakított járművekkel szemben.

Fotó: Laczkó Izabella

A driftelős, átalakított járművek problémaköre kapcsán az önkormányzat is egyeztetést kezdeményezett a napokban a rendőrséggel, bevonva a polgármesteri hivatal illetékeseit is- erről Mezei Zsolt alpolgármester nyilatkozott. Mint mondta, szeretnének technikai és jogszabályi megoldást találni a problémára, s a szerdai találkozójukon arról értekeztek, ki-miben tudna segíteni.