Az Európai Kutatók Éjszakája az Európai Bizottság Marie Sklodowska-Curie Actions kezdeményezésére még 2005-ben indult azóta is töretlen népszerűségnek örvendő útjára. Hazánk 2006-ban csatlakozott a nemzetközi tudományos programsorozathoz, amelynek legfőbb küldetése, hogy szélesebb közönség számára is bemutasson különböző tudományterületeket, valamint a fiatalok számára vonzóvá tegye a kutatói munkát, életpályát.

Idén szeptember végén Magyarországon több mint kétszáz helyszínen közel 2500 önálló program várta az érdeklődőket. A korábbi évek hagyományait követve a Dunaújvárosi Egyetemen is izgalmas kísérletek, bemutatók és előadások között válogathattak kicsik és nagyok a múlt héten pénteken.

Aki minden lehetőséget ki szeretett volna próbálni, annak alaposan csipkednie kellett magát ezen az estén, hiszen a Tanárképző Központ, a Műszaki Intézet és a Társadalomtudományi Intézet felfedezésre váró kalandjai izgalmas túrára invitáltak mindenkit a P, az M és C épületekben, valamint a DUE TV stúdiójában.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő



A résztvevők bepillanthattak az ehető anyagtudomány rejtelmeibe, saját kezűleg vizsgálhatták meg a megmunkált speciális fémek szerkezetét, de a hagyma „bőrét” is feltérképezhették. A DUE modern laborparkjának drága műszerein is kísérletezhettek a vállalkozó kedvű leendő kutatók. Jó volt látni, hogy a Kutatók Éjszakája igazi családi nappá változott, hiszen minden generáció megtalálhatta a számára érdekes programot.A kísérletekhez és bemutatókhoz természetesen alapozó felkészítést, kiselőadást is nyújtottak az egyetem oktatói és lelkes hallgatói. Megtudhattuk azt is, hogy a jelenleg folyó kutatási projektek milyen gyakorlati problémákra keresik a válaszokat és a tudományos munkák miként segíthetik a jövőbeni fejlesztéseket.