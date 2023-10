Miután kiderült, hogy a sajnálatos délelőtti események miatt - az óriási esőben beázott a sportcsarnok - nem lehetett megrendezi a találkozót, a két csapat az MKSZ jóváhagyásával megegyezett abban, hogy a bajnoki nem Dunaújvárosban lesz, hanem Mosonmagyaróváron. Méghozzá úgy, hogy a pályaválasztói jogot nem cserélik fel, azaz a DKKA volt papíron itthon, azonban a közel telt háznyi közönség nyilván a "vendég" Mosonmagyaróvárt támogatta. Nem is volt csoda a nagy érdeklődés, hiszen Gyurka János csapata holtversenyben vezeti a bajnokságot, és többek között legyőzte már a Győrt is. Szóval, azzal mindenki tisztában volt, ki a találkozó esélyese, ennek ellenére természetesen az újvárosiak nem feltett kézzel mentek ki a pályára, igyekeztek minél tovább megnehezíteni az óváriak dolgát.

DKKA - Mosonmagyaróvár 24-40 (11-20)

DKKA: Oguntoye - Agócs, Trawczynska 4 (2), Paróczy 1, Bouti, Csáki 2, Krupják-Molnár 5 (2). Csere: Wéninger (kapus), Sallai 3, Horváth P. 1, Nick 3, Borgyos 2, Szalai, Moreno 2, Gajdos, Lakatos 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Mosonmagyaróvár: Szemerey - Udvardi 1, Pásztor 5, Albek 4, Ivancok 5, Tóth G. 4, Strannig 4 (1). Csere: Horváth (kapus), Tóth E., Varga 3 (1), Sztankovics, Faragó 2, Bardi 1, Lancz 3, Tóth N. 2, Schatzl Natalie 6.

Hétméteres/gól: 4/4, illetve 4/2.

Kiállítások: 4, illetve 8 perc.

Az első percek a kimaradt a lehetősegkről és hibákról szóltak, közte egy kapufára dobott óvári hetessel, aztán Paróczy ziccerét védte Szemerey, végül Ivancok törte meg a gólcsendet, aztán Tóth G. is betalált. Négy perc után Krupják-Molnár révén megvolt az első hazai találat is előnyből, miután Albek igen hamar megkapta az első kiállíátását, a létszámfölényt még Paróczy használta ki, 2-2. Elrontott vendég támadások után kétszer sem tudott vezetést szerezni a Kohász, aztán Szemerey bemutatta, hogy válogatott formában van: egymás után védte Bouti, majd Paróczy lövését. Aztán 3-3 után három gólt is az ellenfél szerzett, Csáki jókor volt eredményes, de 4-6 után megint egy triplával jelentkezett a Mosonmagyaróvár. Rapatyi Tamás időkéréssel próbálta támadásban rendezni a sorokat, azonban utána sem tudott élni lehetőségeivel a DKKA, s ugyan az ellenfél is belehibázott a játékba, azért ők azért egy-egy gólt mindig "találtak", így már 4-10-nél jártunk, amikor Nick hat perc után tudott beköszönni. Hiába javult fel a Kohász védekezése, és alakított ki helyzeteket, Szemerey megbabonázta a támadókat, egymás után védte a lehetőségeket. Közben az újvárosiak sort cseréltek és beállóba már harmadik emberként a fiatal Gajdos érkezett, de nem nagyon állt össze a játék, az utolsó tíz percre 6-13-as állással fordultak a felek.

Aztán rémisztő pillanatok miatt csendesült el a csarnok, Tóth Nikolett egy támadásnál előbb átfűzte magát a kilépő Gajdoson, majd ütközött Borgyossal és miközben gólt lőtt, olyan szerencsétlenül esett, hogy feje nagy erővel a parkettába csapódott. A körülötte állókon rögtön látszott, hogy nagy a baj, mindkét kisapdról rohantak segítséget nyújtani, s úgy tűnt, mintha az eszméletét is elveszítette volna egy pillanatra. Végül a jelen lévő mentők hordágyra fektetve vitték el, a bírók pedig Gajdosnak adtak piros lapot.

Folytatódott a játék, bár a hátralévő időben még a lelátó hangulatára rányomta bélyegét az előző esemény, a szünetre már kilenc gólos előnnyel mehetett az Óvár.

A második félidőben sem változtak a dolgok, a Gyurka-tanítványok tovább domináltak, a 44. percben 16-30 volt az állás, a Kohász sokat hibázva kézilabdázott és Szemerey sem akarta alább adni, aki egyébként kimagasló, ötven százalékos védési hatékonysággal zárta a találkozót. A meccs utolsó részében óriási előnye tudatában a Mosonmagyaróvár sem pörgött már olyan hőfokon, de ezt bőven megtehették, mert simán hozták a győzelmüket.

A DKKA legközelebb szerdán a Vác ellen játszik, eredetileg Dunaújvárosban lett volna az a találkozó is, azonban a csarnok felújításának elrajtolása miatt azt a meccset Budaörsön vívják majd.