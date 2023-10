A négy hét alatt a DSZC Loránttfy Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai számos módon szerezhettek ismeretet az állatvédelemről, miközben rengeteg szuper kihívást is teljesítettek. A tanulók osztályfőnöki órák keretében tanulhattak a felelős állattartásról, adományokat gyűjtöttek három helyi állatvédő, állatmentő szervezet számára, és az állatok jogai és tisztelete mellett is aktívan kiálltak.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

Emellett létrehozták a folyamatosan bővülő „kiskedvencek falát”, amelyet az iskola galériájában csodálhatnak az arra járók, megalkottak egy hatalmas, emberekből álló mancsformát, amiről természetesen kép is készült, valamint a Törpi Bölcsi is ellátogatott az iskolába, amely során Szepessy Lócsy Angéla, a bölcsi vezetője tartott előadást az ivartalanításról, valamint a chip és a szűrések fontosságáról, de a magával vitt kismacskák fésülésére, simogatására, etetésére is lehetőség nyílt.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

A diákok számára az őszi szünet után is folytatódnak az állati jó programok: tervben vannak további játékos feladatok, valamint az állatvédő szervezetek megismertetése, kutyaiskola, és segítő-, sport-, és munkakutyák bemutatása is. Az iskolának az állatvédelemre, felelős állattartásra nevelés mellett célja az is, hogy elnyerje az „Állatbarát Középiskola” címet 2024-ben.