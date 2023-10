Az érdeklődők megismerkedhetnek az országban tevékenykedő, egyes területeken vagy mutatók alapján kiemelkedő eredménnyel működő gyárak tevékenységével, egyedi megoldásaival. A programsorozat online és offline formában egyaránt elérhető lesz.

Szabados Richárd, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a közlemény szerint kijelentette: „A korábbi évek sikereire alapozva a Gazdaságfejlesztési Minisztérium megbízásából ismét megrendezzük a Modern gyárak éjszakája programsorozatot. Örömmel tapasztaljuk, hogy a lakosságot és ezen belül a fiatalabb generációt is egyre inkább érdekli a hazánkban működő vállalkozások tevékenysége, hiszen így tapasztalattal és tudással gazdagodhatnak. A növekvő látogatószámok is ezt igazolják, hiszen a tavalyi évben online és offline formában már összesen 13 500 fő vett részt programjainkon” – emelte ki.

Hozzátette: „a program nemcsak a lakosság számára lehet érdekes, hanem a résztvevő vállalatoknak is jó lehetőséget kínál arra, hogy megjelenésükkel ismertséget és elismerést szerezzenek, ugyanis hazánk példaértékű vállalatai között mutatkozhatnak be, valamint potenciális partnerekkel is megismerkedhetnek, megnyitva így akár a jövőbeni együttműködések lehetőségét is.”

A GFM ismetette: a rendezvény célja a szemléletformálás és a hazai ipari gyártással kapcsolatos elavult sztereotípiák felülírása. A csatlakozó vállalatok szerte az országból virtuálisan és/vagy élőben mutathatják be azokat a folyamatokat és technológiákat, amelyek hozzájárulnak a sikeres működésükhöz.

Tavaly országszerte 73 gyár csatlakozott, amelyek összesen 49 személyes gyárbejárás, illetve 34 online bemutatás során engedtek betekintést a kulisszák mögé.

Az esemény többek között a pályaválasztás előtt álló fiatal generáció, a fejlődő és fejlődni vágyó kis- és középvállalkozások, a potenciális beszállítók, valamint az érdeklődő lakosság számára nyújt széles láthatóságot.

A 2020 óta már online és offline formában egyaránt elérhető programsorozat növekvő látogatói száma is a lakosság érdeklődését bizonyítja. A virtuális gyárlátogatással és az online bemutatókkal elérhetővé vált, hogy egyetlen este alatt több, akár az ország két legtávolabbi pontján lévő gyárat is megnézhet az érdeklődő közönség.

Lóga Máté, a GFM gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára a rendezvény kapcsán kiemelte, hogy „a magyar vállalatoknak 2020 eleje óta a nemzetközi makrogazdasági környezetből begyűrűző számos nehézséggel kellett megküzdeniük, azonban teljesítményük csak átmeneti visszaeséssel élte meg a pandémia, a szomszédunkban zajló háború és az energiaválság által keltett turbulenciákat”.

A magyar kormány jelentős erőforrásokat mozgósított, és számos programot indított annak érdekében, hogy a hazai cégek sokkellenálló képessége erős maradjon, és e nehézségek mellett is megőrizzék versenyképességüket. A hazai vállalati szektor főbb teljesítménymutatói regionális összevetésben is kiemelkedőnek minősülnek, a magyar cégek pedig a nemzetközi értékláncnak is értékes elemei.

A kormány hosszú távú gazdaságstratégiájának célja, hogy a magyar vállalatok horizontális és vertikális fejlődése is tovább folytatódjon, melyben alapvető jelentőséggel bír az intenzív növekedés feltételeinek megteremtése, és a hazai cégek felfelé mozgása a beszállítói láncokban.

A GFM fontosnak tartja, hogy a „magyar termelővállalatok egymásnak és a lakosságnak is megmutassák eredményeiket, képességeiket, értékteremtő munkájukat, ezért örömmel várják a Magyar gyárak éjszakájának idei programsorozatát”.

A minisztérium reméli, hogy „elhivatottságuk, eredményeik sokakat inspirálnak majd.”

A vállalkozásoknak az eseményre még van lehetőségük jelentkezni. A csatlakozás részleteiről és a regisztrációról további információk a Modern gyárak éjszakája hivatalos honlapján érhetők el, ahol a résztvevő gyárak listája és azok bemutatói is megtekinthetők – írta közleményében a GFM.