Mint arról a pálhalmai szervezet beszámolt, az október 7-i eseményen a Budapesti Fegyház és Börtön, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Tolna Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a GEI, az Agrospeciál Kft., a Duna Papír Kft. és az Annamajor Kft. képviseletében érkeztek a vendégek Pálhalmára. A 10 órakor kezdődő megnyitón dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok, a II. Agglomerációs Központ vezetője, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka köszöntötte a kollégákat. Nagy volt az izgalom, hiszen minden egyes program versenyre hívta a résztvevőket, akik ezzel megmutathatták kreatív oldalaikat is. A meghirdetett főzőversennyel párhuzamosan olyan programok zajlottak, ahol szinte minden csapat megtalálhatta a számára leginkább testhezálló feladatot és kipróbálhatta magát. Mint mindig, a férfi kispályás labdarúgó bajnokság most is nagy sikert aratott, ahogy a lézeres célba lövő bajnokság, az erőgép bemutató, a „retro” járművek bemutatója, az egészség-megőrzési program keretében a látás- és hallásvizsgálat, valamint a hagyományőrző íjászat is, no és persze a kutyás és műveleti bemutató is. A közösségépítő napot a versenyek eredményhirdetésével zárták. A „Süti-mesterek” versenyét a Tolna Vármegyei büntetés-végrehajtási Intézet, míg a különdíjat a Budapesti Fegyház és Börtön érdemelte ki tortakülönlegességével. A labdarúgó bajnokság első helyezettje a Budapesti Fegyház és Börtön csapata lett. A főzőversenyt a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nyerte „Favágó pörkölt” fantázianevű ételével, a pálhalmai csapat pedig elnyerte a különdíjat az ízletes és tartalmas babgulyásával.