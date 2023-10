Ám ha valaki úgy dönt, hogy otthonában szeretné tudni hozzátartozója hamvait, azzal is számolnia kell, hogy ez kötelezettségeket von maga után. A rokonoknak, barátoknak ugyanis lehetőséget kell biztosítania a búcsúztatásra, amelyre megfelelő lehetőség a gyászszertartás, illetve azt is lehetővé kell tenni számukra, hogy a későbbiekben is leróhassák a kegyeletüket. Az elhelyezéssel kapcsolatos eltérő vélemények, és az, hogy nem feltétlenül biztosított a kegyeletgyakorlás lehetősége, konfliktusokhoz vezethet, a járási hivatalnak pedig ellenőrzési joga van. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizhetik az urna kiadási nyilatkozat tartalmának betartását és a hamvak kezelését. Az urna vagy a hamvak elvesztése esetén a hozzátartozó kegyeletsértést követ el, de az urna akár egy költözés során is megrongálódhat, ami nehezen feldolgozható lelki terhet jelent.