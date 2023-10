Bár a nyarat már elbúcsúztattuk, a vakáció még nem ért véget a Dózsa iskola négy osztályának. Az intézmény ugyanis sikeresen pályázott az őszi, ottalvós, zánkai Erzsébet-táborba, amelyen a dunaújvárosi iskola 6. a, 6. b, 6. c és 7. a osztálya vehetett részt. A nagy napon, szeptember 25-én így 75 gyermek és 8 pedagógus (Tatár Edina, Bíró-Nagy Erzsébet, Udvari Dóra, Bíró Éva Zsuzsanna, Lukács Ildikó, Tóthné Hobot Mária, Tóth Györgyné, Csapó Mária) indult útnak Dunaújvárosból Zánkára.

A táborban töltött három nap alatt a diákok nap mint nap izgalmas programokon vehettek részt, minden időt kihasználtak a szórakozásra, tapasztalat- és élményszerzésre. Jártak a Balaton partján, számháborúztak, kutyás bemutatón vettek részt, valamint digitális-közösségfejlesztő, érzékenyítő foglalkozásokon is jelen voltak. Emellett a fiatalok a Fővárosi Nagycirkusz előadását is megnézték, kipróbálhatták a tábor trambulinját, és a kisvonatot is használhatták, esténként pedig koncerten és diszkóban bulizhattak.