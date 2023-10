Bár az események a múlt héten kezdődtek, a Vasvári hét zárása még nem érkezett el. Az általános iskolában idén ugyanis rendhagyó módon két héten keresztül zajlanak a kavalkád programjai. Az első felvonás során, október 2-6. között a gyerekek egyebek mellett alkothattak, játszhattak, mozizhattak, és egy nagyszerű kutyás bemutatón is részt vehettek.

Fotó: Laczkó Izabella

Az első napon a hagyományokhoz híven diák és pedagógus, gyermek és felnőtt öltötte magára az iskola színeit, mindenki zöld-sárgában pompázott, ezzel fejezve ki az összetartozást. Ezt a színkombinációt viseli az iskola különleges, kétfejű kőkígyója is, amely a Vasvári hét kezdete óta tekereg az iskola épületénél. Az első napon a népmese napját is megünnepelték a diákok. Amíg az elsősöket Suplicz Mihály előadása varázsolta a mesék világába, a 2-3-4. osztályosok olyan játékos próbatételek megoldásával utazhattak a mesék birodalmába, mint a hétmérföldes csizmában futás vagy a tű keresése a szénakazalban.

Fotó: Laczkó Izabella

A második nap is a mesékről szólt. A nagyobbak igazi művészekké válhattak, hiszen legkedvesebb meséiket illusztrálhatták az iskola közösségi terében elhelyezett alkotóközpontban, a legkisebbeknek pedig meseváltóztak, amelynek során furfangos próbákat kellett kiállniuk. A játék alatt a végzős nyolcadikosok bújtak a mesehősök szerepébe.

Az állatok kerültek a főszerepbe az iskolahét harmadik napján. Szerdán az iskola jelképe, a kenguru fogadta az épületbe érkezőket, a csengőszót pedig állathangokra cserélték. A diákok emellett a nap folyamán nyílt Vasvári zoo-ba vihették kedvenc plüssállataikat, majd az így összegyűlt kollekcióból egy kiállítás is létrejött. Az állati programok itt nem értek véget, az 1-2. osztályosok számára ugyanis a Duna Dog Center Alapítvány tartott kutyás bemutatót, aminek a diákok is részesei lehettek, közben pedig a felelős állattartásról is tanulhattak.