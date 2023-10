Harsányi Gábor színművész volt a vendég Mezőfalván

„Könyvek között” címmel stúdió-beszélgetésre várták a közönséget október 27-én, pénteken Mezőfalván a Móricz Zsigmond községi könyvtárba. Harsányi Gábor Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színész, író, drámaszerző, érdemes művész életútját bemutató előadáson, beszélgetésen nem csak a sokak által ismert színészi munkával ismerkedhettünk meg, de bepillantást kaphattunk a művész úr írói, rendezői, színházi munkásságába is.

Felvidéki kupasiker és dobogó a Rudastól

A Dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola szervezésében idén is megrendezték a Labdarúgó- és Kézilabdatorna Határok Nélkül elnevezésű versenyt, amelyen a dunaújvárosi Rudas iskola is részt vett. Nem is akármilyen teljesítménnyel.

Jubiláló házaspárokat köszöntöttek Nagyvenyimen

Kevesen gondolják, amikor kimondják egymásnak a holtodiglan, holtomiglan szép, ígéretes szavakat, akkor az tényleg egy életen át tart majd. Pedig ahogy az évről évre megismétlődő nagyvenyimi rendezvény példája mutatja – igen, létezik az örök hűség!