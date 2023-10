A beruházó Építési és Közlekedési Minisztériumot arról kérdeztük, hogy áll most a beruházás, milyen munkák zajlottak az utóbbi hónapokban és mik zajlanak most, október első heteiben. – A nyár folyamán befejeződött a Kalocsa-Paks új Duna-híd jobb ártéri hídszerkezetének hossztolása, melynek helyére egy 286 méter hosszúságú, kétezer tonnás acél felszerkezet került. A híd alól kiemelték a tolópadokat és megtörtént a sarura helyezés, valamint folyamatban van a hídtartozékok szerelése is – tájékoztatott a minisztérium.

A jelenlegi munkafázisban a mederhíd kalocsai ágának főtartószerkezete a támasztól több mint 82-82 méterre nyúlik ki, míg a paksi hídág pontosan egy zöm különbséggel, több mint 77-77 méterre ágaskodik, ezzel biztosítva a nemzetközi hajózási útvonal zavartalan üzemelését – állt a közleményben.