– Az első és a legfontosabb feladatunk a Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása volt, méghozzá a választási iroda vezetője, Kovács Zoltán javaslatára. A közgyűlés, ennek megfelelően, Szabó Lászlót, Bartók Ferencet és Zugor Zsuzsannát választotta meg a TVB tagjainak. Az ő munkájukra a jövő évi választások során kiemelt szükség van. Valamennyien köztiszteletben álló jogászok, illetve Zugor Zsuzsanna a Kodolányi János Egyetemen dolgozik és a városi civil életben is fontos személy – fogalmazott Molnár Krisztián vármegyei elnök.

A Székesfehérvári Törvényszék munkaügyi kérdésekben eljáró ülnökválasztása is a feladata volt a képviselőknek, emellett a Fejér Vármegyei Értéktár Bizottságba is választottak egy új tagot. – Elődje egészségügyi állapotára való tekintettel lemondott, így Toma Krisztina, a Fejér Vármegyei Népművészeti Bizottság elnöke került az értéktár bizottságba – fogalmazott a vezető. A felsorolt személyek a díszteremben mondták el az eskü szövegét. De gazdasági kérdésekről is egyeztettek a közgyűlés tagjai – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n.

– A helyi humán fejlesztési pályázaton indul a vármegyei közgyűlés. Ez egy 450 millió forintos pályázat, melynek célja az, hogy a felzárkóztatásban segítsük a hátrányos helyzetű csoportokat, a mélyszegénységben élőket, adott esetben azokat a nőket, akik a gyermekeiket egyedül nevelik, vagy egyéb szociálisan hátrányos helyzettel bírnak. Ennek érdekében létrehozunk egy fórumot, amibe bevonjuk a katolikus egyházat, illetve az olyan szervezeteket, mint a SZETA, akik a szegényeket eddig is segítették, pártfogolták. Ha megnyerjük ezt a 450 millió forintot, ezeknek a hátrányos helyzetű csoportoknak a képzésére fogjuk tudni költeni. Programokat szervezünk, rendezvényeket hozunk létre a számukra, de segíteni szeretnénk nekik a munkaerőpiacon is. Jó eséllyel meg fogjuk nyerni ezt a forrást – mondta Molnár Krisztián. A képviselők megtárgyalták a megye harmadik negyedéves költségvetési beszámolóját is, melyből kiderült, hogy jelentős tartalékokkal fogják a következő évet kezdeni.

– Kiegyensúlyozott, normális a működésünk és folyamatosan érkeznek plusz bevételek, például a foglalkoztatási paktumból. Folyamatosan növekszik a vármegyei önkormányzat főösszege, így a mostani módosítással együtt 6 milliárd forintra emelkedik a költségvetésünk – mondta az elnök.