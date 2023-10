Novák Katalin köztársasági elnök Dunaújvárosban, a vasműben tett látogatást. Emlékezetem szerint ez önmagában is történelmi esemény, hiszen ilyen közjogi méltóság még nem járt ott. A látogatásnak a fizikai valóján kívül szimbolikus jelentősége is van, hiszen az új tulajdonos és a Magyar Kormány egyik fókuszában a családok biztonsága, megélhetése áll, amit az elnök asszony – talán nem túlzás, de egyik – küldetésének is tekint. Lehetőségem volt részt venni a vasműs üzemlátogatáson, és megtapasztalni azt, hogy azt a derűt azt a mosolyt, ami személyiségéhez kötődik most is „magával hozta”. Mindez belülről jön, másképp nem is lehetne!