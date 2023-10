Az elmúlt évek gyakorlatainak megfelelően forgalomkorlátozásra számíthatnak az autósok a köztemető környékén, illetve sűrűbben járnak az autóbuszok is. A következőkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, eseményeket és prevenciós tanácsokat, amelyekkel a lehető legzökkenőmentesebben, legbiztonságosabban élhetjük át ezt az ünnepkört.

Temetői információk

Az önkormányzat oldalán található információk alapján október 28-30. között 6 órától 21 óráig; október 31-én, november 1-jén és november 2-án 6 órától22 óráig lesz nyitva a köztemető. A temetőt mindegyik bejárati kapuján keresztül elérhetik a látogatók gyalogosan. Október 30. és november 1. között a temető területére csak azok a járművek hajthatnak be, amelyekben érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személy tartózkodik. A temetőgondnokság vonatkozásában pedig október 28-án, 29-én és november 1-jén zárva lesznek, október 30-án és 31-én 8-18 óra között nyitva tart a gondnokság.

A temető jelenlegi üzemeltetője, a Borostyán Tóth Kft. egy felhívással is él a megemlékezők felé. Mint azt a cég közösségi oldalán írták, a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületével egy közös mécsesgyújtásra várják a családokat (csatlakozva a III. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáshoz) november 1-jén 17 órakor. Egy keresztet formáló mécsesképet alakíthatnak ki a résztvevők, az örök szeretet és emlékezés jelképeként.

Közlekedés autóval

Ezt már egy korábbi cikkünkben is részleteztük Olvasóinknak. Emlékeztetőül: a rendőrség tájékoztatása alapján a Temető utcán felfelé jövő forgalmat a Vadvirág és a Frangepán úti kereszteződésig engedik (kivéve a buszokat, a mozgáskorlátozott személyeket szállító járműveket és taxikat, mert ők tovább haladhatnak). Az autósokat a Frangepán utca felé terelik, ők ebből az irányból közelíthetik meg a temető bejáratát. A forgalomkorlátozásra október 27-én 14 órától számíthatnak az autósok, amelyet november 2-ig tartanak fent.

Közlekedés busszal

Az önkormányzat a Volánbusz tájékoztatására hivatkozva közölte, hogy a 29-es autóbusz október 31-én, november 1-jén és november 2-án 8:10-től 19:40-ig 30 percenként közlekedik, amelyek érintik mindkét irányban a temetőt. A járatok mellett az utasforgalomtól függően rásegítő autóbuszokat is közlekedtetnek ezeken a napokon.

Rendőrségi tanácsok

Több prevenciós tanáccsal szolgál a rendőrség annak érdekében, hogy valóban meghitten és békében telhessen az ünnep a polgárok számára. Érdemes tehát megfogadni a hatóság tanácsait a saját biztonságunk érdekében. Kérik, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe. A gyalogosok külön figyelmet érdemelnek, hiszen ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Az előttünk álló időszakban főként a temetők környezetében megnő a gyalogosok száma. Kérik a járművezetőket, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg a zebrákat, buszmegállókat is! A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére. Amíg mi lerójunk kegyeletünket elhunyt szeretteink előtt, a bűnözők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyainkat, a nyitva felejtett, vagy nem megfelelően védett otthonainkból pedig az értékeket.

Otthonunkat elhagyva körültekintően zárjuk be az ablakokat, ajtókat! A temetők környékén ebben az időszakban megnövekedett gyalogos- és járműforgalomra, a tömegközlekedési eszközökön pedig zsúfoltságra lehet számítani. Fokozottan figyeljünk értékeinkre, azokat tartsuk a táskában vagy a kabát belső zsebében! A táskánkat mindig tartsuk testközelben, szem előtt! Ne viseljünk feltűnően ékszereket. Idős rokonainkat, szomszédjainkat kísérjük el a temetőbe, így jobban tudunk vigyázni egymás biztonságára és értékeikre. A temetőbe látogatás alkalmával ne vigyünk magukkal nagyobb összegű készpénzt, jelentős értéket! Iratainkat és lakáskulcsainkat soha ne tartsuk egy helyen, ne tartsuk a bankkártya mellett annak PIN kódját! Ha kerékpárral, vagy gépjárművel érkezünk, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegyük igénybe! A járművet gondosan zárjuk le, illetve be, és ne hagyjunk az utastérben látható helyen értéket! A temetőben értékeinket még rövid időre se hagyjuk őrizetlenül!

Előzzük meg a tűzeseteket!

Ebben az időszakban van egy másik ünnepkör is, a Halloween, amikor is különféle dekorációkkal igyekeznek megteremteni ennek hangulatát az otthonokban. Mivel a gyertyák és mécsesek ekkor is fontos elemként jelennek meg, ezért a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem is több tanáccsal szolgál a lakástüzek elkerülése érdekében.

Tavaly Fejér vármegyében két alkalommal keletkezett tűz a temetőben (Zichyújfaluban és Bicskén néhány négyzetméteren elszáradt virágok, száraz koszorúk égtek).

A temetői tüzek megelőzése érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól! Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg! A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el! A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat! Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot és értesítse a temető biztonsági személyzetét!

Sokan otthon is gyertyát gyújtanak ebben az időszakban. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. A meggyújtott gyertyát ne hagyjuk felügyelet nélkül!

Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni. Akik kültéren helyeznek el töklámpást, abba gyertya és mécses helyett elemes LED izzót tegyenek! Ez akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj oda, vagy felborítja a töklámpást.