Továbbjutás a Bajnokok Ligája selejtező köréből, illetve a Magyar Kupa elődöntőjébe, győztes rajt idehaza Szentesen, majd vasárnap vereség az első BL-csoportmeccsen a görög Arimos otthonában – így áll eddig a DFVE gárdája a szezonban tétmeccsek tekintetében.

Az eddigi tapasztalatokról, a csütörtökön 19 órakor rajtoló UVSE elleni rangadóról, illetve a válogatottról (amelynek keret­edzésére hatodmagával kapott meghívót) Horváth Brigittával beszélgettünk.

– Rutinos játékosok távoztak, így a saját nevelésű fiatalok pedig több szerepet fognak kapni, mint korábban sokszor. Azért Vad Lajos stílusát is meg kell még szokni, de összességében azt gondolom, jó csapat vagyunk, persze, az előző szezonokban elért számos, erőn felüli eredmény után megszoktuk, minden lehetetlen meccset megnyertünk, vagy döntetlenre hoztunk. Ez magunkkal szemben akár elvárás is lehet, hogy alább nem adhatjuk, de nem szabad, hogy görcsösen ehhez ragaszkodjunk akkor is, amikor sokkal erősebb ellenféllel játszunk – mondta.

Horváth szerint a fiataloknak is tudniuk kell, hogy ez nem elvárás. Viszont minden meccsen hozzák ki magukból a maximumot, hogy utána tükörbe lehessen nézni, függetlenül az eredménytől. Viszont minden egyes újabb tétmérkőzés egy tanulási, fejlődési lehetőséget jelent. Ezt nagyon jól szolgálja a Bajnokok Ligája csoportköre is, ahol hat meccs vár rájuk, a többi között a címvédő sztárcsapattal, a Sabadellel.

– Az Alimos ellen soha nem játszottunk, nem tudtuk, mire számítsunk. Azért azt gondolom, vasárnap Athénban mi vertük meg magunkat. Nem játszottunk jól, nem jött ki, ami bennünk van, végül ez a meccs rovására ment. Jövő héten a Mulhouse lesz az ellenfél, szinte a teljes francia válogatott, de úgy vélem, velük szemben idegenben is lehet esélyünk. Nyilván, a Sabadell esetében ilyent nem mondok, de ezek is a tanulás fontos elemei – jegyezte meg.

S ha már tanulás, csütörtökön este jön az első hazai erőfelmérő az UVSE ellen, amellyel szemben az utóbbi években rendre kiélezett csatákat vívott a DFVE. Az Újpest is kikapott a hétvégi BL-meccsén az Olympiakosztól, Horváth nem tudja, milyen hangulatban érkeznek az M4 által élőben közvetített összecsapásra, de az biztos, hogy „tépni fognak” és nyerni akarnak. Mint ahogyan az újvárosi csapat is.

Mivel a szezonban még edzőmeccset sem játszottak egymással a felek, így most mérhetik fel először egymással szemben erejüket. Így jósolni sem szeretne a végkimenetelről, azonban az biztos, a lelkes hazai közönség támogatását élvezve mindent ki szeretnének adni magukból.

S miután ezt Brigitta is megtette, pénteken reggel indulhat a válogatott keretedzésére, amelyre Dobi, Garda, Szabó, Maczkó, Mahieu társaságában kapott meghívót a Mihók Attila, Cseh Sándor kettőstől.

– Mit ne mondjak, kemény lesz, főleg, hogy az első napon fizikai felmérők következnek. Egyébként attól, hogy Mihi (Mihók Attila, a szerk.) az egyik kapitány, nekem és a többi klubtársamnak sem könnyebb bekerülni a nemzeti együttesbe. Azt kell csinálnom, amit eddig, vagy még inkább jobban küzdeni, hogy beverekedjem magam a végleges csapatba. Úgy vélem, ez az utolsó lehetőségem arra, hogy válogatott legyek, és nagy világversenyeken szerepelhessek. Viszont abban van könnyebbségünk, hogy hosszú éveken keresztül dolgozunk vele, így fél szavakból is megértjük, mit szeretne. Az első keret­edzésen is jó volt a hangulat, mindenki motivált, hogy elérjük a célt, az olimpiai kvótát, amire két lehetőségünk van. Azonban itthon a klubcsapatnál ez nem kerül szóba, mert annyira sűrű a program, hogy néha azt sem tudom, milyen nap van, egyik eseményről megyünk a másikra. Szóval, nehéz időszak elé nézünk, mint ahogy a mai meccs is annak ígérkezik, de mindent megteszünk a siker érdekében.

