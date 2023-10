A piaci körképünkben többször felhívtuk arra a figyelmet, hogy a standokon átlátszó, általában celofánzacskóban árulják az őrölt paprikát, ami nagy hiba, mivel a parikának a két legnagyobb ellensége a fény és a levegő. Most ismét taglaljuk, hogyan is tároljuk a megszerzett édesnemest. Tényként kezeljük, a paprika veszíti el leghamarabb a zamatát, jó ízét. A napfény és világosság pedig hamar kifakítja színét. Nedves, nyirkos helyen megpenészedik, megdohosodik. Paprikát legcélszerűbb jól záró bádog-, vagy porcelándobozban tartani. A műanyag edények is népszerűek, de általában nem olyan légmentesek, és képesek felszívni a különböző fűszerek színét és szagát. Ez megnehezítheti a tisztításukat, ha újra szeretné használni őket. Üvegedényben is gyorsan veszíti színét. Papírzacskóban is hamar elszíntelenedik, romlik. Szagos anyagok iránt is érzékeny. Nagyobb mennyiségben tárolva (a főzési szokásink határozhatják meg a tárolt paprika mennyiségét, de egy kilónál többet nem érdemes spájzolni, a minőség megóvásának érdekében) összeáll, csomós lesz az őrlemény, ilyenkor át kell szitálni. Tehát összegezhetjük, a levegőnek, hőnek, fénynek és nedvességnek való kitettségük minimalizálása kulcsfontosságú a pirospaprika, és általában a fűszerek eltarthatóságának maximalizálásához.