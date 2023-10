Október 2-án, hétfő délután a Kiss Kálmán Művelődési Házban az idősek világnapja alkalmából Márok Csaba polgármester köszöntötte a falu legidősebb polgárait. Beszédében kiemelést kapott, hogy milyen fontos társadalmunk számára az idős korosztály, hiszen nélkülük mi magunk sem lehetnénk. Tőlük már egészen kiskorunktól olyan dolgokat tanulhatunk, ami majd felnőttként is irányt mutat. A munkától a családig minden téren számíthatunk az idősek segítségére. A nagyszülőnek óriási szerepe van a hagyományok átadásában, valamint nem utolsó sorban a mindennapjaink biztonságos megélésében is – hallhattuk többek között a családi emlékekkel is megfűszerezett köszöntőben. A program folytatásában a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda Mihály napi vásár előadásának és a Petőfi Sándor Általános Iskola 4. évfolyamosai által műsorra tűzött produkciónak tapsolhattak a megjelentek. Ezután Csongrádi Kata színésznő, musical-énekesnő, író, színpadi szerző műsora zárta Mezőfalva időseket köszöntő rendezvényét.

Az óvodások Mihály napi műsora és az iskolások produkciója méltán csalt könnyeket az idős szemekbe

Fotó: Horváth László