Az elmúlt év decemberében volt a főpróbája a héten kezdődő állatvédelmi témahétnek. December elején rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott iránta, akkor dr. Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt a fővédnök. Az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság a nagy sikerre való tekintettel idén is meghirdette a programot. Az oktatási intézmények 2023 elejétől már regisztrálhattak a projektre. 2023-ban a program fővédnöke prof. dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora lett.

Ovádi Péter az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, aki egyben a program szervezője is a projektnyitó alkalmával kiemelte, hogy a felelős állattartásra való nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni, mert a ma generációja a jövő állattartója. Ugyanakkor a kormánybiztos azt is hangsúlyozta, hogy az állatvédő szemlélet fejlesztése a társadalom tagjaiban korosztálytól függetlenül nemzeti érdek is.

Az Arany János Általános Iskola is bekapcsolódott a témahétbe, és október 2–6. között számos izgalmas programot tartanak, amelynek során a felelős állattartás, az állatokkal való helyes bánásmód és az állatvédelem kerül a középpontba.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szervezők célja, hogy tegyenek közösen azért, hogy a gyermekek felnőve felelős állattartókká váljanak. Mahatma Gandhitól választottak motivációs idézetet: „Egy nemzet nagysága, erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”

Október 2-án a nyitó nap nagyszerű légkörben telt, a Zene világnapja alkalmából igazi táncházi hangulatot tapasztaltunk az iskola tornacsarnokában. A Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola oktatói zenéltek, az iskola kórusa Bíró Éva vezetésével énekelt, és Kristóf Bálint néptáncoktató mutatta a táncos kedvűeknek a lépéseket.

A témahét sokszínű programjairól a helyszínen megtudtuk, hogy az iskola egész héten gyűjtést szervez a FÁDA civil állatmentők mentett állatai számára. A diákok az adományaikat az osztályfőnököknek tudják átadni. A felajánlásokat az állatvédelmi témahét záró napján, október 6-án ünnepélyes keretek között közösen adják majd át a FÁDA képviselőinek.

A Diák Önkormányzat patronáló tanárainak ismertetője alapján az egyik legrendhagyóbb program a szerdai napon várható, amikor is minden nebuló beviheti majd a kisállatát az iskolába. Érdekesnek ígérkezik a pénteki program is, amikor a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai érkeznek kutyás bemutatóval.

Kifejezetten az alsósokhoz érkeznek kedden a Duna Dog Center szakemberei, csütörtökön pedig a plüssállataikat hozhatják el a kicsik.

A felsős diákoknak szóló programok közül kifejezetten újszerűnek ígérkezik, hogy a saját készítésű tablóikból tanösvényt hoznak létre a védett állatokról, szerdán Kiss Dénes rendőr őrnagy Minden élet számít címmel tart előadást, csütörtökön a Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola asztalos tanulói segítségével rovarhoteleket, sünházakat építhetnek a gyerekek.