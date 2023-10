Kis ünnepséget tartottak tegnap a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (DKSE) tornacsarnokában. Az ok: köszöntötték a belgiumi világbajnokságon részt vett tornászokat. A tizenötödik helyen végzett magyar válogatott tagja volt a DKSE-ből Czifra Bettina Lili és Mayer Gréta is. Csapattársuk az első számú hazai tornász, Kovács Zsófia is ott volt a teremben, de ő begipszelt lábbal, ugyanis vébé előtti utolsó edzésen keresztszalag-szakadást szenvedett. Ünnepelni mégis volt miért, hiszen Czifra Lili névre szóló egyéni kvótát szerzett Antwerpenben, így ő ott lehet a jövő évi párizsi olimpián.

Részletek később.