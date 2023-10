Az október 20-án, pénteken reggel kilenckor kezdődő és a délután négy óráig egészen a szülői értekezletig tartó esemény helyszíne továbbra is a Dunaferr iskola Apáczai utcai épülete.

A Dunaújvárosi Szakképzés Napján immáron hatodik alkalommal hat iskola mutatja meg látványos és érdekes formában, hogy miért is érdemes a Dunaújvárosi Szakképzés Centrum iskoláiban tanulni. Számtalan érdekesség, játék, bemutató gazdagítja idén is a programot – tudtuk meg a csütörtöki sajtótájékoztatón Pocsainé Varga Veronika főigazgatótól. A megbeszélésen részt vevő iskolaigazgatókkal már zökkenőmentesen megy a felkészülés a szakképzés nagy napjára:

Elsősorban az általános iskola befejezése előtt álló hetedik, nyolcadik osztályos diákokat és szüleiket várjuk a rendezvényünkre. Az általános iskoláknak lehetőségük volt már korábban osztály szinten regisztrálni, így meg tudjuk szervezni a vidékről érkező osztályok utaztatását, és megpróbáljuk a torlódást is elkerülni, hiszen azt szeretnénk, hogy a látogatóinknak lehetőségük legyen a különböző iskolák standjainál minél több időt tölteni. Természetesen ugyanúgy szívesen látjuk azokat a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is, akik iskolai szervezésen kívül, egyénileg látogatnak el hozzánk, ahogyan a szakképzés iránt érdeklődő felnőtteket is.

Ahogy megtudtuk, ismét roppant színes, változatos bemutatókkal készülnek az intézmények. Természetesen kicsit könnyebb vonzóbb kínálatot felvonultatni a szakácsoknak, a cukrászoknak vagy a szépészetet tanulóknak, de azért nagyon igyekeznek a többi között az ácsok és az egészségügyi szakmát tanulók is, hogy meg tudják mutatni, miért is jó náluk tanulni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A duális partnereink is bemutatkoznak – magyarázza Piros Mariann, kancellár. – Hangsúlyos a szerepük, hiszen a gyakorlati tudást náluk sajátítják el diákjaink. Így a látogatók is meggyőződhetnek arról, hogy nem csak szakmát, hanem munkahelyet, karrierlehetőséget is kapnak a minket választó diákok. Mindemellett a partnereinknek is előnyt jelent, hogy a saját igényeik szerinti tudással hagyják el az iskolapadot a végzett szakmunkások.

A szakképzés napja egy szülői értekezlettel ér véget. Pocsainé Varga Veronika főigazgató úgy véli, hogy nagyon fontos ez a találkozó, hiszen a szülők így közvetlenül, tudnak tájékozódni a lehetőségekről:

Nemcsak a szakmák közül lehet választani, hanem azt is, hogy milyen képzési formában szeretnének a fiatalok tanulni. Van kínálatunk azoknak, akik csak szakmát szeretnének, de azoknak is, akik érettségi és szakmai végzettséggel technikusként képzelik el jövőjüket, esetleg tovább szeretnének tanulni. Van lehetőség azok számára is, akiknek még nincs kialakult és pontos pályaelképzelésük, vagy szükség lenne a speciális oktatásukra. Minden a szakképzésben rejlő tanulási utat és karrierlehetőséget megismertetünk az érdeklődőkkel , nagyon reméljük, hogy a jövő pénteki rendezvényünk is az előző évekhez hasonlóan sikeres lesz, igazgató kollégáinkkal mi igyekszünk mindent megtenni.