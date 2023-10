Beszédében hangsúlyt kapott a tizenhárom magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1 ezredes) hősies áldozatvállalása, mert a legdrágább értéket, az életüket adták a hazáért, a magyar szabadságért. A rövid történelmi visszatekintés után Nagy Attila azt is elmondta, hogy évről évre sokan vesznek részt hőseink tiszteletére szervezett megemlékezéseken. Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen - a szemtanúk elbeszélése alapján - már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak annak helyére a gyászolók. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helyiséget bezártak. A vértanúk emlékének megörökítésére, köztéri szobor vagy emlékmű felállítására csak a kiegyezés után lehetett gondolni. Az egyre szélesebbre dagadó országos kegyelet hatására emlékeztető kiadványok születtek, amelyek terjesztésénél még az üzleti szempontok is megjelentek. Sokszorosított formában számtalan kő- és olajnyomat került a piacokra, vásárokra, amelyekből még ma is forgalomban van jó néhány. Mi itt Kisapostagon Petőfi Sándor szobránál emlékezünk minden éveben! Fontos, hogy emlékezzünk, mert a szabadságért nagy árat kell, kellett régen is fizetnünk. Továbbá elhangzott, miszerint a nemzet az aradi hősök emlékezetét számos formában őrzi. Aradon már 1890-ben emlékművet avattak tiszteletükre. Budapesten a XXI. kerületben van Aradi vértanúk útja, az V. kerületben Október 6. utca, és több nagyvárosban valamennyi vértanúról utcát neveztek el.

Műsorral emlékeztek a nyugdíjas klub tagjai és a fiatalok képviselője Vadász Bence

Fotó: Horváth László

Olyan irányba indultunk el, amely a Kárpát-medencében élő magyarsággal együtt vezet el bennünket a hőseire büszke, ha kell, önmagát kritikai szemmel is nézni tudó, gyarapodó nemzetek sorába. Hiszem, hogy az ország sorsának jobbító szándéka vezette szabadságharcuk hőseit is, s ha bár a harcmezőkön végül letenni kényszerültek a fegyvert, a közgondolkodásban, az irodalom területén, s a magyarság szívében megnyerték a múlttal vívott ütközetet – hallottuk a köszöntőben Kisapostag polgármesterétől.

Civelek gyújtottak gyertyát Petőfi Sándor szobránál

Fotó: Horváth László

Ezután Stermeczki András evangélikus lelkész emlékezett az aradi vértanúkról és állította személyiségüket példaként a mai kor magyarsága elé. Az ünnepi megemlékezést a Kisapostagi Nyugdíjas Klub és a Kisapostagi Ifjúsági Klub képviselőinek műsora kísérte. Végül az önkormányzattól Nagy Attila polgármester és Márkli János alpolgármester helyezte el az emlékezés koszorúját Petőfi Sándor mellszobránál a Petőfi ligetben. A megjelentek pedig egy-egy gyertyagyújtással hajtottak fejet az aradi vértanúk emléke előtt.