Az intézmény immáron ötödik alkalommal csatlakozott a „Világ legnagyobb tanórája” elnevezésű projekthez, amelyet idén október 2–6. között zajlott A hét témájáról, az egyenlőtlenségek csökkentéséről a múlt héten minden osztályban érzékenyítő tanórát tartottak a diákoknak, és a gyerekek pénteken egy egyedülálló alkotást, az úgynevezett egyenlőségi spirált is létrehozták, amit több mint 300 színes, monogrammal ellátott kavicsból, kőből, gesztenyéből építettek meg az intézmény udvarán.

Az iskolában a múlt héten kezdődött a nagyszabású állatvédelmi témahét is, amelyen az állatok védelméről, a felelős állattartásról és a mentett állatokról informálódhattak a tanulók. A programsorozat azonban még nem ért véget, ugyanis október 9. és 15. között a gyerekek ismét a tematikához illő rendezvényeken, játékokon és egy minden osztálynak megtartott állatvédelmi tanórán vehetnek részt.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

Hétfőn (október 9.) az októberi gyaloglók világnapja alkalmából az iskola közösségi kutyasétáltatást szervezett. A TeSétáltasd! akció keretén belül a diákok és szüleik az állatokért gyűjthették a kilométereket, méghozzá saját kedvenceikkel. Kedden a lelki egészség világnapját ünnepelte az intézmény, ezért osztálykörben tartott beszélgetésre is sor került, s ezen a napon bonyolították le a „gazdijogsi mini tudáspróba” elnevezésű izgalmas vetélkedőt. Szerdára, a túlsúlyosság elleni harc világnapja alkalmából tornatermi játékokat szerveztek a diákoknak, majd a fiatalok az állatvédelmi témahét folytatásaként az országos állattartó öttusán is szerepelhettek, ennek során kennel takarítása, jutalomfalat gyűjtés, gondozás, felszerelés beszerzése és egy agility pálya teljesítése volt a feladat.

Csütörtökön állatvédelmi tombolát árusítanak, a bevétel egy részéből az iskola novemberben virtuálisan örökbe fogadja majd egy állatkert vagy állatotthon lakóját. A nyertes tombolákat a pénteki családi délutánon sorsolják ki, a szerencsések értékes nyereményeket zsebelhetnek be. Az iskola udvarán tartandó családi délután igazán eseménydúsnak ígérkezik, hiszen bemutatót tart majd a FÁDA, mentett állataikkal, a Túrá-zoo mini állatkert szintén műsorral készül, emellett pedig lehetőség nyílik állatsimogatásra, és a mentett állatok megajándékozására is. A gyerekek állati fejtörők, játékok során mutathatják meg, mit tudnak, tanulhatnak a méhek és a méz útjáról, sőt, arcfestésen és álarcos fotózáson is részt vehetnek majd. Végül a családi nap, így az állatvédelmi témahét is egy hangulatos tábortűzzel és közös énekléssel zárul.