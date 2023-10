Új, de nem idegenlégiós vezető az óvoda élén

A Manóvár Óvoda és Bölcsőde élén intézményvezető váltás történt. Ugyanis Pálinkás Tiborné, aki egy év híján negyven évet töltött a rácalmási intézményben, nyugdíjba vonult. A szülők egyöntetű véleménye szerint Kati néni a helyi óvoda ikonikus pedagógusa volt, aki miközben nagy szeretettel végezte a gyermekek nevelését, megértéssel fordult a szülők felé is. Őt váltotta az intézmény élén július első napjával Horváthné Jankovics Judit, aki szintén nem idegenlégiós. Ugyanis tősgyökeres rácalmási és az óvodához is már 22 éves munkaviszony fűzi.

– Megtisztelő a bizalom, amelyet a kinevezéssel kaptam az intézmény előző vezetőjétől és a fenntartó önkormányzattól is. Nem kis feladat az elődeim nyomában járni. Magasra tették mind emberileg, mind szakmailag is a mércét. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, amelyet az óvodai nevelés komplex részének tekintünk. A hagyományőrzéssel, annak rendszeres és tudatos beépítésével a gyermekek óvodai életének mindennapjaiba közösségi, érzelmi, esztétikai, erkölcsi értéket biztosítunk számukra.

– Hét óvodai és három bölcsődei csoport van a Manóvárban. Az óvodások 174-en járnak intézményünkbe. A bölcsődébe egyre nagyobb beiratkozási igényt tapasztalunk, a legkisebbeknél november végéig folyamatos a beszoktatás. A programok tekintetében beszámolhatok róla, hogy a város többi intézményével együttműködve képviseltettük magunkat a Tökfesztiválon. Részvételünkkel játszóházban tevékenykedhettek a látogató gyermeke. Közreműködtünk a sportvetélkedőkben és növendékeink szombaton színpadra is léptek. Ezt követően szeptember 19-én és 20-án megtartottuk a hagyományos szüreti mulatságunkat, ezúttal a Zene kuckó előadását is élvezhették a gyerekek. Programok tekintetében a változatosságra törekszünk és úgy szervezzük ezeket, hogy a gyerekek egészségre nevelését, vagy fejlesztését is szolgálják. Rendelkezésükre áll gyógytorna, logopédia foglalkozás. Saját fejlesztő pedagógusunk van, akinek a munkáját idén egy külön pedagógiai asszisztens is segíti. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több a speciális ellátást igénylő kisgyermek. Számukra különösen fontos a lehető legkorábbi fejlesztés. Az idei tanévtől alapozó terápiában képzett szakember is foglalkozik az ezt igénylő gyermekeinkkel. Ezenkívül van lehetőségük az ovisokat jógára, karatéra, néptáncra, kézilabdára, focira és az idei évtől ovi rockira íratniuk a szülőknek. 32 fős szakember gárdával dolgozunk. Az intézményvezetői munka nem egyszemélyes feladat. Nagyon fontos a csapatmunka. Szerencsére kollégáim szakértelme és hozzáállása hozzásegít bennünket, hogy a gyermekek érdekei a lehető leginkább érvényesülni tudjanak- fejtette ki Horváthné Jankovics Judit intézményvezető.

Az iskola része a település életének

Márta István öt évre kapott bizalmat a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI intézményvezetői pozíciójára. Az előző évben már Ő irányította az iskolát-, akkor csak egy évre szólt a megbízás-, az igazgatót kérdeztük az új tanév első hónapjának tapasztalatairól.

– Örömteli, azonban jelentős nehézséget okoz a tanuló- létszám folyamatos növekedése. Példaképp, -az elmúlt tanévben 32 nyolcadikos diákunk ballagott el, idén 56 elsős kezdte nálunk tanulmányait, két osztályban. Az iskolát eredetileg 250 fős tanulói létszámra tervezték, jelenleg azonban mintegy 374-en tanulnak nálunk. Persze azóta történtek átépítések, felújítások, de ezekkel nem lett jelentősen több tantermünk vagy szertárunk sem. A megnövekedett gyermeklétszám óhatatlanul az eszközök, a tantermi berendezések fokozottabb igénybevételével, gyorsabb elhasználódásával jár. Ezzel a problémával-, bízva segítő támogatásukban- iskolánk fenntartóját a Dunaújvárosi Tankerületet fogom megkeresni.

Fotó: Bosnyák László

– Jó hír, hogy méltó körülmények között, otthonos és biztonságos környezetet tudunk biztosítani a diákok számára. Ennek kapcsán kiemelném intézményünk tetőfelújítását, amely egy 230 millió forint értékű beruházás volt a közelmúltban. Az őszi szünetben pedig a földszinti és az emeleti ablakok cseréje fog megvalósulni önkormányzati, illetve a Fejér Vármegyei Közgyűlés biztosította forrásból. Ez az 52 millió forintos felújítás jelentős energetikai korszerűsítés is egyben. Egyébként mi magunk is sokat teszünk a környezetünkért. A vállalásból hagyományosan kiveszik a részüket a tanárok, szülők és diákok is. Ennek haszna sok más mellett abban nyilvánul meg, hogy nálunk mindenki magáénak érzi az iskolát, elenyésző mértékű a szándékos rongálás.

– Pedagógus gárdánk 34 fő, szakos ellátottságunk kompromisszumok árán, de biztosítva van. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy volt tanítványom- a Szegedi Egyetem utolsó éves hallgatójaként, kollégáim és az én mentorálásom mellett nálunk végzi tanári gyakorlatát.

– Meg kell említenem, hogy az önkormányzat intézményeivel közösen az egész nyári szünetben biztosítottunk táborozási lehetőséget diákjainknak. Összesen tizenegy táborban, melyeknek a speciális tematikus táborokon túl, jó része Erzsébet-tábor volt, azaz nagyon kedvezményesen, mindösszesen heti 500 forintos költséget jelentett a családoknak. Esetünkben nem csupán gyermekfelügyeletről volt szó, hiszen kollégáim, olyan tematikus táborokat szerveztek, amelyeknek egy-egy érdekes téma köré szerveződtek, mint az íjászat, a színjátszás, kézműveskedés, hagyományőrzés, művészet, természetvédelem, vagy a sport. Komoly gesztus volt az önkormányzat részéről, hogy a táborvezetőket és szakmai helyetteseiket támogatásban részesítette. Kiemelném, hogy annak ellenére, hogy nem a települési önkormányzat az iskola fenntartója, számos területen sokat köszönhetünk városunk vezetésének.

Intézményvezetőként nem pusztán az iskola igazgatója vagyok, hanem a település életében egy vezető, amely számos feladatot is jelent. Így például az összes településszintű műsort mi készítjük a városunknak. Az iskola jelen van és tevőlegesen jelen lesz minden városi eseményen a tökfesztiváltól a Rácalmási Adventig. Ennek köszönhetően része vagyunk a rácalmási élet egészének. Szoros kapcsolatban és szakmai együttműködésben vagyunk a település minden intézményével, az óvodával különösen, hiszen tőlük érkeznek a leendő tanulóink. A napi szintű kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy átadjuk a tapasztalatainkat egymásnak, de programokkal is kapcsolódunk. Szinergiában kell, hogy működjünk. A „bolondballagásnak” például hagyományosan egyik állomása az óvoda, amely nagyon vidám közös programunk- mondta el Márta István iskolaigazgató.

Az önkormányzat minden módon segíti a nevelést

Schrick István Rácalmás polgármestere megerősítette, hogy az iskola ablakfelújítására a város 50 millió forintot ajánlott fel, amelyből a tankerület kiegészítésével az őszi szünetben megvalósul majd az iskolai ablakcsere. Kérdésünkre a polgármester azt is elmondta, hogy a település önkormányzatának teljesen természetes, hogy minden módon segítse a nevelési intézményeket. Hiszen attól függetlenül, hogy ki a fenntartó rácalmási gyerekekről van szó, amely kérdés kiemelten fontos a település képviselő-testülete számára.