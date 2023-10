Lendvai elmondta, bár az elmúlt években inkább Fejér északi részében volt aktívabb a közösség, munkájukat szeretnék kiterjeszteni a megye déli részein. Bemutatva a Duna és melléke különleges természeti értékeit is.

– E sziget jelenlegi formájában is alakul. A folyam szabályozásának köszönhetően alakulhatott ki a mai formája. Az emberi tevékenység nagyban alakította formáját. Sokszor gazdasági munkára is használták, ma már számos része is védettnek számít, így van remény, hogy megőrzi értékeit – mondta el bevezetőjében Lendvai Gábor.

A rácalmási hídtól kezdődő túra nem a már sokak által ismert tanösvény vonalán haladt, hanem a sziget belső körét járta körbe.

A túravezető egy közel négy kilométeres, remek hangulatú bejárás keretében mutatta fel a sziget értékeit és madárvilágának térképét.

– E sziget számos értéket rejt. Örömhír, hogy a Natura 2000-res védettség miatt számos élőhely léte továbbra is biztosított. Remélhetően a jövőben is sikerül megőriznünk ezen természeti értékeket az utókor számára – fogalmazott Lendvai.

Fejérben számos helyszínen, így Dinnyésen, Seregélyesen, Agárdon is rendeztek hasonlóan színvonalas madármentő programokat. A kezdeményezés népszerűségét jól jelzi, hogy az európai statisztikákat összevetve hazánk kiváló helyen zárt. Az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 777 helyszínen, több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 15 ezer 125 résztvevő.

Magyarországon 161 helyszínen 2445 embert regisztráltak, ezzel hazánk dobogós helyen végzett az elérési számok alapján. Hazánkban a három legtöbbet megfigyelt madárfaj e program keretében: seregély, tőkés réce, nyári lúd volt.