Kerékpárral jártak az emberek edzésre, a piacra, és általában mindenhová. Ez nem változott meg napjainkra sem, pedig a vasműben már jóval kevesebben dolgoznak, mint a nyolcvanas években, kevesebb lett a város lakóinak száma, és jóval több lett az autó 1985-höz képest. A kerékpárforgalom azonban nem változott. Némi túlzással azt kell, hogy mondjuk, a Vasmű úton a járdán nagyobb a forgalom (gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek), mint a közúton.

Sajnos az is a változásokhoz sorolható, hogy egyre kevésbé szabálykövetők a kerékpárosok. Ezt a néhány mondatot azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert nálam a hétvégén betelt a pohár. Valószínűleg az írásom végére meg leszek bélyegezve, minimum kerékpározás-ellenesnek leszek titulálva, de állok elébe.

Hogy miért is morfondírozok? Pénteken a szerkesztőségből hazafelé tartva, gyalogosan a Vasmű úton, egy ámokfutó bicajos majdnem elgázolt – hátulról. Épp hogy el tudtam kerülni a balesetet, de így is hozzám ért a kerékpár. Szombaton, egy nap alatt kétszer álltam közel ahhoz, hogy elüssek egy bringást. A József Attila utcából kijőve az orrom előtt a zebrán keresztbe, igen komoly sebességgel két fiatal leányzó, párhuzamosan haladva egymás mellett át robogott a gyalogátkelőhelyen. Szinte ugyanez a szituáció fordult elő, néhány óra múlva a Kossuth Lajos utca és a Vasmű út kereszteződésben.

Mivel nem akarok a témakörben okoskodni, legfőbbképpen ítélkezni, álljon itt előbb az, mit is ír elő a KRESZ, hol kerékpározhatunk, milyen szabályok érvényesek a kerékpárosokra, különös tekintettel a járdahasználatra.

Fotó: Illusztráció

A police.hu így hívja fel a figyelmet arra, hogyan is kerékpározzunk.

„Mielőtt kerékpárral útnak indulnak, legyenek tisztában azzal, hogy a kerékpár a KRESZ szempontjából jármű. Ezen túl a kerékpárosnak ismernie kell a KRESZ szabályait, és a járműnek, valamint a jármű vezetőjének is közlekedésre alkalmas állapotban kell lennie. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárosok nem minden esetben ismerik, illetve tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat. A főbb szabálytalanságok közé tartozik, hogy sok bicikliző kerékpárútként használja a gyalogjárdát, ezzel veszélyeztetik a gyalogosokat és saját testi épségüket. Jellemző továbbá az is, hogy alkoholfogyasztást követően a biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban bicikliznek. Annak ellenére, hogy a KRESZ nem tiltja a szeszes ital fogyasztását kerékpározás előtt, tilos kerékpározásra alkalmatlan állapotban biciklivel közlekedni! Az alkoholtűrő képesség egyénenként eltérő, de a közlekedési helyzetekre reagálást a legkisebb mérték is befolyásolja. Amennyiben valaki a biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban ül kerékpárra (akár szeszes ital fogyasztása miatt), akkor szabálysértést követ el. Kerékpárral alapvetően az úttesten kell közlekedni. Amennyiben az úttest mellett van kerékpárút vagy gyalogos- és kerékpárút, akkor azon kell a biciklivel haladni. Kivételes esetben van lehetőség arra, hogy a kerékpáros a járdán közlekedjen. Ilyen az, ha az úttest a kerékpározásra alkalmatlan, azaz az út minősége nem teszi lehetővé a biciklivel való közlekedést, például földút. Továbbá táblával jelzett főútvonalon 12 éven aluli gyermek nem kerékpározhat, neki a járdán kell közlekednie. A kerékpáros maximális sebessége járdán 10 km/h. A fenti eseteken kívül nincs lehetőség a kerékpárral a járdán való közlekedésre! Kerékpárral az útpadkán, az úttesten csak egy sorban szabad haladni. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen – a KRESZ utasításának megfelelően – a kerékpárról le kell szállni, és azt tolva szabad csak az úttesten áthaladni! A gyalogátkelőhelyen csak a gyalogosoknak van elsőbbsége, a kerékpárosoknak nincs!”

Megkerestük a témakörben Németh Miklós alezredest, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét, mik a tapasztalataik a dunaújvárosi kerékpáros-közlekedéssel kapcsolatban, és szerintük melyek azok a pontok, ahol komoly javulásra lenne szükség.

– Nehéz kereszt számunkra a kerékpárosok járdahasználata, tudjuk, hogy sok a probléma. Dunaújvárosban kerékpárút-fejlesztés folyik, bízom benne, ha elkészülnek az utak, az javít majd a helyzeten. Alapvetően a Vasmű úton a problémák előidézője, hogy ott vannak az üzletek, a kis Vasmű úti oldalon, ahol a kerékpáros forgalom számára kijelölt útszakasz van, nincsenek. Márpedig sokan járnak vásárolni kerékpárral. A járdán tiltja a KRESZ a biciklizést, rendszeresen – és kampányszerűen –, kifejezetten erre fókuszálva is ellenőrzünk, büntetünk, felhívjuk a figyelmet a szabálytalanságokra. Megteszünk mindent, ami tőlünk telik. A Vasmű út Közép-Európa legszélesebb útja. Amikor néhány évvel ezelőtt a belváros felújítása folyt, akkor javasoltuk a főépítésznek, hogy a Vasmű úton hozzanak létre egy közös gyalog- és kerékpár utat, hasonlóan ahhoz, ahogy ez a ’70-es, ’80-as években volt. Ehhez három méter szélességre van szükség, és ez a Vasmű úton elérhető. Az illetékesek nem vették figyelembe az elképzelésünket. Sajnos elsősorban a már említett üzletek miatt a problémát a rendőrség nem tudja egyedül megoldani. Nagyon fontos lenne, hogy szabálykövetőek legyenek a kerékpárosok. Lényegesnek tartom az oktatást, a nevelést, a figyelemfelhívást ezen a téren. Jó lenne, ha a nemzeti alaptantervnek része lenne a KRESZ-oktatás. Már alsó tagozatban el lehetne kezdeni a gyalogos közlekedéssel, majd jöhetne a kerékpáros, majd a kismotoros és így tovább. Ebben a helyzetben ellenőrizni, figyelmeztetni, tájékoztatni, szankcionálni tudunk.