Márkli János mezőgazdasági szakember hosszú évek óta segíti lapunkat agárszakmai beszámolóival, meglátásaival. Idén augusztusban, a mintegy ezer hektáron gazdálkodó Pentele Zrt. Venyimi úti telephelyén találkoztunk a tulajdonossal, Berta Lászlóval, aki felvetette, érdemes lenne foglalkozni a mezőgazdasági területen található illegális szemétlerakókkal.

Építési törmelék és egyéb hulladék a termőföldek szomszédságában

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A helyzet lassan tarthatatlan, a kollégák mára rendszeresen, gyakorlatilag hetente szembesülnek azzal, hogy az általunk kezelt területeken illegális szemétrakók működnek. Az elmúlt évek során is sok pénzt és energiát fordítottunk arra, hogy e telepeket felszámoljuk. A cégünk számára mindez éves szinten sok-sok plusz millió forintot jelent. A legutóbbi ilyen illegális telepfelszámolás több mint másfél millió forintba került. A kollégáim a mezőgazdaságban jártas szakemberek, nem a hulladék begyűjtése és elszállítása a dolguk. Szeretnénk jól és eredményesen végezni a munkákat, ám erre nem vagyunk felkészülve – mondta el Berta László, akit a cég által megtett intézkedésekről is kérdeztünk: – A türelmünk mára elfogyott, vadkamerákat szereltünk fel számos olyan helyen, ahol az elmúlt időszakban rendszeresen ilyen problémáink adódtak. A célunk, ha illegális szemétlerakás történik, akkor ezeket a felvételeket nyilvánosságra hozzuk és ehhez kapcsolódóan természetesen megtesszük a szükséges jogi lépéseket is.