A Dunaújvárosi Egyetem is képviseltette magát a Planet 2023 rendezvényen az egyéb fenntarthatósági tevékenység jegyében szeptember 27. és október 1. között a budapesti Hungexpo Kiállítási Központban- írja a felsőoktatási intézmény.

A beszámolóban vázolták, hogy a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói is eljutottak a programra, ahol többek között meghallgatták Dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár, valamint Czippán Katalin Nevelésügyi Szakbizottsági elnök beszélgetését arról, hogy milyen szerepe van az oktatásnak a társadalmi-gazdasági szemléletformálásban.

Az előadók között volt Kovács Szilvia egyetemi tanársegéd is, aki a Zöld transzformáció: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelési lehetőségeiről szólt a ráckevei Duna-ág példáján keresztül. Az ötnapos rendezvényen a kiállítók sorát is erősítette a dunaújvárosi intézmény, bemutatásra került a Geo Gekko – Interaktív Online Tananyagfejlesztés, a Virtuális Telekonferencia Robot, valamint a fogyasztásmérésről tudhattak meg többet az odalátogatók. Az egyetem hangsúlyozta, egyik fő küldetése, hogy a műszaki, informatika tudományág, a hozzájuk kapcsolódó kutatások területén az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, biztos szakmai tudást adó egyetem legyen.