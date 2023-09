Különleges a hetes szám, mert hét nap van egy héten, hét hang van a zenei skálán, hét törpéje van Hófehérkének, a Göncölszekér hét csillagból áll, hét nyakcsigolyánk van, hét vezérünk volt a honfoglalás idején, Isten hat nap alatt teremtette meg a világot, majd a hetediken megpihent, na és persze idén hetedszer állhatnak a rajthoz a futás szerelmesei jótékonysági céllal városunkban. A futóversenyről Kálmánné Tóth Máriát, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete titkárát kérdeztük.

– A fuss velünk fuss értünk olyan hagyományosan jótékony sportrendezvény, amelynek a karitatív jellegén túl az a célja, hogy az együtt sportolás közben megismerhessék a sportolók az autista és más fogyatékossággal élő embereket, és megtanulják kölcsönösen elfogadni egymást. Az esemény helyszíne a Városháza téren lesz, 2023. szeptember 23-án, szombaton, a névadó támogató a Dóczi Zsuzsa nevéhez kapcsolódó MyGymstick.

Idén a résztvevők három távból is választhatnak, a 2 és 21 kilométeres mellett idén 10 kilométeren is lehet indulni. A legrövidebb szakasz akár sétával is teljesíthető, de az edzettebb sportolóknak, futóknak a 10 vagy a 21 kilométeres szakaszt ajánljuk, ezek akár csapatban is megvalósíthatók.

A rajt 7 óra 30 perckor lesz a 10 és a 21 kilométeren, a rövidtávon pedig 10 órakor startolhatnak el a résztvevők. A nevezési díj a rövidtávon 1000 forintba, a 10 és a 21 kilométeres szakaszon 3000 forintba kerül majd, amivel az egyesületünk működését támogatják a nevezők. Természetesen 18 év alatt nem kérünk nevezési díjat.

– Számos sportos produkciót felkértünk, hogy segítsenek a futóknak a bemelegítésben és a futás utáni levezetésben. Így fellép majd a Városháza téren szeptember 23-án: Papné Illés Gabriella, a Wesley-DaCapo Művészeti Iskola, a Zoltán Erika Tánciskola, a Gabi Dance formáció, a MyGymstick és Hegedűs Noémi – mondta el Kálmánné Tóth Mária.