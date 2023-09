Mint azt Kelemen Adrienne pedagógus, a rendezvény főszervezője lapunknak elmondta, immáron negyedik éve szervezik meg a programot azon koncepció mentén, hogy a szeptember 1-i tanévnyitó ünnepségre ne úgy érkezzenek a kilencedik évfolyamos tanulók, hogy még nem ismerik az osztályfőnöküket, osztálytársaikat. Éppen ezért, a gólyatábor kihívásai nem versenyszerű feladatok, hanem azt a célt szolgálják, hogy minél jobban megismerhessék egymást a fiatalok, illetve összetartásra-összedolgozásra is sarkallja őket. Kelemen Adrienne elmondta, hét kilencedikes osztályuk lesz a 2023/2024-es tanévben: négy osztály a központi épületbe, három osztály pedig a benti (Apáczai Csere János utcai) tagintézménybe fog járni. A gólyatábort a benti iskolájukban tartották meg: kilenc állomáson várták az osztályokat, akik egymást váltva haladtak végig a próbatételeken. Volt például kérdezz-felelek játék, vízipisztoly csata, egymásra támaszkodva gúlát kellett megformálniuk, és olyan feladat is szerepelt a kínálatban, hogy mindenkinek bekötötték a szemét, s egyiküknek irányítania-navigálnia kellett őket. A programok lebonyolításában a pedagógusok is részt vettek, illetve a felsőbb éves diáktársak is- utóbbiak például kacsatáncra is tanították az éppen feladatra váró osztályközösségeket. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum jóvoltából frissítővel és harapnivalóval is szolgáltak a diákoknak.

A hagyományoknak megfelelően az őszi Dunaferr-hét keretében tartják majd az újoncok számára a gólyaavatót, ahol már „hivatalosan” is dunaferres diákokká válnak.